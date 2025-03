Arena Oberhausen: Nächstes Event abgesagt – Besucher schauen in die Röhre

„Erlebe ein intensives Clubfeeling mit fettem Soundsystem, hypnotischen Lichteffekten und einem Line-up, das keine Wünsche offenlässt.“ Die Ankündigung dieser Veranstaltung in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen ließ die Fans der Techno-Szene höher schlagen.

Doch am Sonntag (30. März) machte eine Nachricht die Runde. Das Event in der Arena Oberhausen, das für den 26. April 2025 angesetzt war, fällt aus. Die Enttäuschung bei Ticket-Inhabern ist groß.

Arena Oberhausen: Nächste bittere Pille für Fans

Schließlich war die Vorfreude auf die intensiven Sounds in der Lounge der Rudolf Weber-Arena immens. Die Absage reißt die Techno-Gemeinde nun aus ihren Träumen: „Schon die zweite Techno-Veranstaltung, die nach dem Flash-Festival abgesagt worden ist?!“, fragt ein enttäuschter Fan bei Instagram.

Er spielt auf das Halloween-Event im vergangenen Jahr an, das extrem kurzfristig abgeblasen worden war (mehr dazu hier >>>). Und nicht nur Techno-Fans schauten in den letzten Wochen in die Röhre. Auch die geplante Taylor-Swift-Revival-Show wurde abgesagt (hier alle Infos >>>).

Arena-Event abgesagt – das müssen Besucher wissen

Wie schon bei den anderen Events haben Besucher das Recht auf die Erstattung der Preise für ihre Eintrittskarten. „Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden“, klärt die Arena Oberhausen auf. Für viele ist das natürlich nur ein schwacher Trost. Viel lieber hätten sie die Nacht Ende April zum Tag gemacht.

Über den Grund für die Absage liegen keine Informationen vor. Doch es kommt immer mal wieder vor, dass Events kurzfristig abgesagt werden müssen. Sei es, weil zu wenige Tickets verkauft wurden oder Künstler abspringen. So etwa auch beim Konzert von „Volbeat“, das im September dieses Jahres in der Arena Oberhausen stattfinden soll. Dafür hat ein Support-Act seine Teilnahme wegen eines Nacktfoto-Skandals abgesagt Doch weil noch genügend Zeit bleibt, konnte bereits ein Nachfolger gefunden werden (mehr dazu hier >>>).