Arena Oberhausen: Schock-Moment während Konzert! Plötzlich ist es totenstill

In der Rudolf Weber Arena in Oberhausen sind bereits zahlreiche Stars aufgetreten. Auch Schlagerstar Jörg Bausch hat dort am Samstag (29. März) ein Konzert gegeben. Bekannt ist der Sänger unter anderem für seine Hits wie „Grosses Kino“, „Dieser Flug“ oder „Erst wenn’s im Sommer schneit“.

Während seines Auftritts kam es in der Arena allerdings kurz zu einem Schock-Moment aufgrund eines Fans. Das Konzert musste daraufhin pausiert werden.

Arena Oberhausen: Schock-Moment durch einen Fan

Wie die „WAZ“ berichtet, ist einem Fan während des Konzerts in der Arena in Oberhausen schlecht geworden. Das hat auch Jörg Bausch mitbekommen und sofort gehandelt, indem er den Ton-Technikern klargemacht hat, die Musik abzuschalten.

+++ Auch interessant: Arena Oberhausen: Nach Nacktfoto-Skandal und Konzert-Absage – jetzt können es alle sehen +++

Im Anschluss informierte er zusätzlich das Publikum über den Grund der Unterbrechung. Nach ein paar Minuten gab der Sänger Entwarnung und erklärte, dass der Fan Kreislaufprobleme hatte. „Das ist mir auch schon einmal passiert“, sagte er verständnisvoll.

+++ Passend dazu: Centro Oberhausen: Neueröffnung steht kurz bevor – Händler ist kein Unbekannter +++

Nach Schock-Moment: Schlagerstar macht Geständnis

Nach dem Schock-Moment und dem Sanitätereinsatz gestand Jörg Bausch seinen Fans: „Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung.“ Von ihnen gab es daraufhin Applaus. Mehr Informationen zu dem Konzert in der Arena in Oberhausen erhältst du bei der „WAZ„.

Hier mehr lesen:

Die Unterbrechung in der Arena in Oberhausen ist übrigens kein Einzelfall. So musste beispielsweise auch Taylor Swift letztes Jahr ein Konzert in Gelsenkirchen abbrechen, da es einem Fan nicht gut ging (>>> hier mehr dazu erfahren).