Taylor Swift in Gelsenkirchen: Plötzlich unterbricht sie ihren Auftritt – der Grund ist ernst

Eine gesamte Stadt ist im absoluten Ausnahmezustand – und das wegen der wohl erfolgreichsten Pop-Sängerin unsere Zeit: Taylor Swift. Die 34-Jährige spielte am Mittwochabend (17. Juli) ihr erstes von drei Konzerten in Gelsenkirchen.

Bereits Stunden vor Beginn des Konzerts steht die Ruhrpott-Stadt Kopf. Fans aus den verschiedensten Städten und Ländern sind nach Gelsenkirchen gereist, um Taylor Swift live zu erleben. Es soll ein Abend voller Emotionen werden – besonders ein Moment geht den Zuschauern in der Arena auf Schalke dabei ganz nah.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Fans im absoluten Ausnahmezustand

Cowboystiefel, Paillettenkleider und ganz viel Glitzer: Die Fans von Taylor Swift erkannte man schon von Weitem. In Massen strömten die „Swifties“ am Mittwochabend (17. Juli 2024) zum ersten Konzert der „Eras Tour“ in Deutschland auf Schalke. Viele von ihnen fieberten diesem besonderen Tag schon seit Monaten entgegen und konnten es kaum erwarten die 34-Jährige live auf der Bühne zu sehen.

Doch bevor der Star des Abends ihre dreistündige Performance abliefern konnte, war die Vorband „Paramore“ dran. Diese heizten den Tausenden „Swifties“ ordentlich ein. Und dann war er da: der Moment, den alle in der Veltins-Arena so sehnsüchtig erwartet haben. Taylor Swift betrat in Begleitung einiger Tänzer die große Bühne und gab ihren Hit „Miss Americana & the Heartbreak Prince“ zum Besten.

Bei ihrem ersten Auftritt in Gelsenkirchen sorgte Taylor Swift für Begeisterung bei ihren Fans. Foto: Foto: Melina Lucht

Die Fans jubelten und feierten, was das Zeug hält. Alle gemeinsam tanzten sie zu Songs wie „22“, „We Are Never Ever Getting Back Together“ oder „I Knew You Were Trouble“. Doch irgendwann kam es zu einem kleinen Schockmoment für die Sängerin und das Publikum.

Taylor Swift unterbricht in Gelsenkirchen Auftritt

Gerade als Taylor Swift einen ruhigeren Song anstimmen wollte, wanderte ihr Blick ins Publikum vor ihr. Sofort veränderte sich ihre Miene – Sorge stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Die 34-Jährige zögerte keine Sekunde und sprach direkt zu ihren Fans.

„Schaut mal da hinten. Da braucht jemand Hilfe. Ich pausiere eben, bis jemand da ist“, sagte sie durch das Mikro. Wie wenig später ersichtlich wurde, ging es einem Fan in der Menge plötzlich schlecht. Die Aufregung und die Hitze waren wohl zu viel. Sofort eilten Helfer zu der Person und versorgten sie mit Wasser.

Die kurze Unterbrechung nutzte Taylor Swift, um sich bei den Helfern und dem Security-Personal zu bedanken. Wenig später ging es dann auch weiter mit dem Programm – ohne größere Zwischenfälle und einer Menge Spaß für die „Swifties“ in Gelsenkirchen.