Taylor Swift: Fan sauer – 680 für den Blick auf ein Zelt

Am Mittwoch (17. Juli 2024) ist es endlich so weit: Taylor Swift wird ihr erstes von drei Konzerten in Gelsenkirchen geben. Zuvor war die Popsensation aus den USA bereits in diversen anderen Städten auf der ganzen Welt unterwegs. Der Tenor war allerorten gleich: Das Konzert war grandios. Nachvollziehbar, schließlich bietet Taylor Swift eine absolute Megashow.

Auch Influencerin Patricia Herbolario hatte das Glück eine der begehrten Konzertkarten zu ergattern. Viel gesehen von der Show scheint sie aber nicht zu haben. So war sie beim Konzert im schottischen Edinburgh, der Blick jedoch war eher suboptimal, wie sie berichtet.

Taylor-Swift-Fan hat Pech mit ihren Tickets

„Ich habe nichts auf dieser Diamantenbühne gesehen. Ich hatte Spaß und bin dankbar, dort gewesen zu sein, aber das war KEINE 680 Pfund wert. Meine Tickets kamen direkt vom Ticketmaster, also ist das nicht einmal der Wiederverkäufer-Rate. So untröstlich“, schrieb sie zu einem Video auf Instagram, das ihren Blick auf die Bühne zeigt.

Und es stimmt, das Zelt der Produktion verdeckt den Blick auf den vordersten Teil des Stegs. Dafür jedoch war die Bühne gut zu sehen. Ihre Followerinnen und Follower konnten den Schmerz jedenfalls gut verstehen. Viele echauffierten sich aber auch über den hohen Preis für die Tickets.

„Ich habe schon günstigere Autos gekauft“

„Ich habe schon günstigere Autos gekauft“, scherzte beispielsweise ein Follower. Und ein anderer ergänzt: „Für 680 Pfund möchte ich einen Blick aufs Meer. Von meiner Liege am Strand von Griechenland.“

Da sind wir ja mal gespannt, was die Fans berichten, die das Glück haben, die Konzerte in Gelsenkirchen besuchen dürfen. Schließlich standen die ersten bereits weit vor dem eigentlichen Konzerttag an. Alles, um den besten Blick auf ihre Taylor zu erhaschen. Los geht es am Mittwochabend um 18.15 Uhr. Der Einlass startet um 16.30 Uhr.