Es passiert nicht alle Tage, dass ein Mega-Star wie Taylor Swift nach NRW ins Ruhrgebiet kommt. Umso größer dürfte die Freude der Fans gewesen sein, als klar war, dass ihre „The Eras Tour“ sie auch nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena auf Schalke bringen würde.

Nach dieser Hammer-Nachricht, gibt’s jetzt weitere News zum Ausflippen. Denn neben dem Konzert am 18. Juli 2024 soll’s jetzt noch zwei weitere Zusatzshows von Taylor Swift geben!

Wie die Veltins-Arena am Mittwoch (5. Juli) bekannt gegeben hat, soll am 17. Juli und am 19. Juli 2024 jeweils ein Zusatzkonzert der Sängerin gespielt werden. Tickets gibt’s bereits ein Jahr im Voraus ab dem 12. Juli 2023 zu kaufen.