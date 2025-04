Oberhausen: Nach Beatrice Egli, Bushido und DJ Bobo – nächster Star spielt in der Arena!

In Oberhausen geben sich bald die Stars die Klinke in die Hand! In den kommenden beiden Jahren jagt ein Mega-Event von nationalen oder internationalen Künstlern das nächste.

So sind in der Rudolf Weber-Arena unter anderem schon Konzerte von Nelly, Sean Paul, Volbeat, Apache 207, Sarah Connor und DJ Bobo bestätigt. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Erst kürzlich gab auch Beatrice Egli ihren Halt in Oberhausen bekannt (wir berichteten). Schlager-Fans kommen also voll auf ihre Kosten – auch mit dieser Ankündigung!

Oberhausen: Italo-Pop-Star kommt in die Arena

Denn niemand Geringeres als die Italo-Pop-Ikone Eros Ramazzotti kommt für ein Konzert in den Ruhrpott. Das verkündet nun die Rudolf Weber-Arena höchstpersönlich auf Facebook. Mit seiner „Una Storia Importante“-Tour wird er auch für ein Konzert am 12. März 2026 in Oberhausen gastieren. Tickets gibt es seit dem 17. April im Vorverkauf auf der Webseite des Veranstaltungsorts. Im Rahmen seiner Welttournee reist er durch insgesamt 30 Länder, aufgeteilt in vier Etappen, die Europa, Nordamerika sowie Lateinamerika abdecken.

Allein in Deutschland macht Eros Ramazzotti dabei sechs Städte unsicher – darunter auch Berlin, München und Hamburg. Die Fans sind bei der Tour-Ankündigung ihres Idols ziemlich aus dem Häuschen. „Ich bin auch dabei“, „Geil“ oder „Karten sind gekauft“, kommentierten unter anderem drei begeisterte Fans im Netz.

Eros Ramazzotti auf Tour – das sind die Termine in Deutschland:

25.02.2026 – München, Olympiahalle

28.02.2026 – Hamburg, Barclays Arena

02.03.2026 – Berlin, Uber Arena

12.03.2026 – Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

20.03.2026 – Frankfurt, Festhalle

22.03.2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Eros Ramazzotti erfolgreicher denn je

Mit seiner Tournee will Eros Ramazzotti die tiefe Verbundenheit zu seinen Fans feiern. Mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern, 16 Studioalben, restlos ausverkauften Europa- und Welttourneen, zahlreichen Preisen, Auszeichnungen und Anerkennungen blickt der italienische Popstar auf eine Bilderbuch-Karriere zurück.

Dazu sorgte der 61-Jährige in der Vergangenheit auch immer mal wieder für Schlagzeilen mit seinem Privatleben. So war von 1998 bis 2009 mit der erfolgreichen und beliebten Moderatorin Michelle Hunziker verheiratet. Aus dieser Ehe ging die gemeinsame Tochter Aurora hervor, die ihn im März 2023 zum ersten Mal zum Opa gemacht hat.