Megastar taucht in Oberhausen auf: Fans aus aller Welt können kaum glauben, was sie sehen

Er ist einer der wenigen deutschen Künstler, die auch international extrem erfolgreich sind: David Garrett ist ein Superstar. Der Virtuose an der Gitarre verzückt Fans auf der ganzen Welt. Am Mittwochabend (26. März 2025) spielte der 44-jährige Aachener in der Arena in Oberhausen. Doch damit nicht genug.

Via Instagram nahm David Garrett seine über 400.000 Instagram-Follower mit auf eine kleine Tour durch seinen Tag. Von der Ankunft in der Revier-Metropole bis hin auf die Bühne.

David Garrett in Oberhausen

Eine tolle Sache für die Fans, konnten sie so doch beispielsweise einmal sehen, was so ein Superstar wie David Garrett zum Essen bekommt (Spoiler: Es gab unter anderem Steak und Reis), wie er sich auf die Konzerte einstimmt, und dass er sich sogar Zeit nimmt, einem kleinen Mädchen ein paar Tricks an der Geige zu zeigen. Einfach ein sympathischer Typ, dieser David.

++ Oberhausen: Beliebte Events abgesagt – plötzlich gibt es wieder Hoffnung ++

Das sehen auch seine nationalen und internationalen Fans so, die kaum glauben können, wie Fan-nah und entspannt sich der Megastar gibt. „Einfach Wow! Nochmal herzlichen Glückwunsch! Das ist so cool: Ein riesiger Saal, atemberaubend. Applaudieren, singen und tanzen mit den Melodien der Millennium Symphony! Ich könnte mir nichts Schöneres und Umwerfenderes und Berührenderes vorstellen. Danke für dieses lustige, tolle Video über euren Tag in Oberhausen“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren in englischer Sprache.

Die Fans sind verzückt

Während ein weiterer englischsprachiger Fan ergänzt: „Dieses Video ist entzückend. Gefüllt mit genussvollen Momenten, Lebendigkeit und Begeisterung. Besonders faszinierend sind die Aufnahmen hinter den Kulissen.“

Während ein Dritter schreibt: „Wie schön, euch alle zusammen zu sehen! Das Leben auf Tour ist etwas Besonderes, alle Entscheidungen werden schnell getroffen, Bewegungen werden in Perfektion gebracht. (…) Liebe zu jedem Detail, dies ist wahrscheinlich das Geheimrezept für die Schönheit und den Erfolg der Millennium Symphony! Ihr seid alle Champions, in so einem Tempo arbeiten und jeden Abend eine blendende, visuelle und klangliche Leistung geben, ist das Beste am Ende eines Arbeitstages! Und das Publikum badet euch wie immer mit heißem Applaus! Es war wieder grandios.“