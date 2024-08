Limbecker Platz in Essen verkündet Neueröffnung – das gibt es nirgendwo sonst in Deutschland

Im Limbecker Platz in Essen kommt es bald zu einer Premiere. Im September wird dort nämlich ein neues Geschäft eröffnet, das es bis jetzt noch gar nicht in Deutschland gibt. Es ist der zweite Versuch des Unternehmens, sich in Deutschland zu etablieren.

Der asiatische Lifestyle-Laden „Miniso“ eröffnet im September im Limbecker Platz in Essen. Das Geschäft wird die einzige Filiale in ganz Deutschland sein. Ein genaues Datum für die Eröffnung steht bis jetzt nicht fest, aber auf der Instagram-Seite schreibt das Einkaufszentrum: „Sobald wir Informationen haben, geben wir euch rechtzeitig Bescheid.“

Limbecker Platz in Essen: Datum für Eröffnung noch nicht bekannt

Das chinesische Einzelhandelsgeschäft Miniso ist in Asien bereits unglaublich beliebt und in fast allen asiatischen Ländern zu finden. In den letzten Jahren hat sich das asiatische Geschäft auch immer weiter ausgebreitet und eröffnet weltweit Filialen, wie im Limbecker Platz in Essen.

Die erste europäische Filiale von Miniso wurde in Berlin geöffnet, jedoch wurde diese aus unbekannten Gründen geschlossen. Mit der Neueröffnung im Limbecker Platz in Essen versucht das chinesische Geschäft einen neuen Versuch, den deutschen Markt zu erobern.

Fans von asiatischen Produkten können sich über die Eröffnung im Limbecker Platz in Essen freuen, denn bei Miniso gibt es eine große Auswahl an Produkten zu finden. Sei es Deko- und Geschenkartikel oder Schreibwaren.

Große Auswahl an asiatischen Produkten

Das asiatische Geschäft begeistert insbesondere mit seiner großen Auswahl an niedlichen Kuscheltieren. Ebenfalls führt das Geschäft viel Merchandise von verschiedenen Firmen, wie zum Beispiel Disney oder Sanrio, das Unternehmen, das vorwiegend für die „Hello Kitty“ Produkte bekannt ist.

In den Kommentaren auf Instagram und Facebook freuen sich viele über die Neueröffnung im Limbecker Platz in Essen. Eine Nutzerin kommentiert die Ankündigung so zum Beispiel: „Ja, ich freue mich so sehr darauf!“ Andere Nutzer teilen ihre Meinung und auf Facebook stimmt eine andere Nutzerin begeistert zu: „Wie geil ist das denn?“ Man kann gespannt sein, ob Miniso bei den deutschen Kunden erfolgreich sein wird.