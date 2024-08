Centro Oberhausen: Endlich ist es so weit – darauf haben alle gewartet

Jetzt ist es endlich so weit! DER WESTEN berichtete bereits, dass der beliebte Club „König“ am Centro Oberhausen seit einiger Zeit geschlossen war. Dabei war er über viele Jahre für zahlreiche Partygänger eine Top-Adresse im Ruhrgebiet. Jetzt steht fest: Der „König“ öffnet bald wieder!

Denn seit Jahresanfang laufen umfangreiche Renovierungsarbeiten im Club an. Wegen eines Wasserschadens wurden die Arbeiten nochmal verzögert. Doch die sind fast abgeschlossen – und zumindest so weit, dass die „König“-Betreiber jetzt einen Termin für die Wiedereröffnung am Centro Oberhausen nennen können.

Centro Oberhausen: Endlich ist es so weit

Wie der Betreiber mitteilt, habe es wegen des großen Wasserschadens und der Gebäude-Sanierung an der Centro-Promenade 45 auch Rückschläge im Zeitplan gegeben. Der geplante Eröffnungstermin im Juli sei deshalb nicht zu halten gewesen. Immerhin habe man die zusätzliche Zeit genutzt, auch den Innenbereich neu zu gestalten. Die Technik wurde modernisiert, die Terrasse ebenfalls neu designt.

Der neue Betriebsleiter Timucin Ökde sagt: „Wir wollen mit einem zeitgemäßen Auftritt für Gemütlichkeit und einen neuen Wohlfühlfaktor stehen, aber weiterhin auch Noten aus der über 25-jährigen ‚König‘-Geschichte einbringen. Altes mit Neuem verbinden, das ist uns im Ganzen gut gelungen und wir freuen uns auf die Wiedereröffnung“.

Eröffnung für Mitte August angepeilt

Viele Centro-Besucher spekulierten bereits darüber, dass der „König“ gar nicht mehr wiedereröffnen würde. Mit diesen Gerüchten ist jetzt endlich Schluss! Ökde weiter: „Die finale Phase bringt noch einige Arbeiten mit sich. Im August sind wir aber wieder da.“

Einen konkreten Eröffnungstermin nennt er aber zur Sicherheit doch nicht, schließlich kann bei den Arbeiten ja alles Mögliche passieren. Angepeilt ist aber Mitte August. Stammgäste müssen sich aber umstellen, denn neben einem neuen Team gibt es auch andere Speisen und Getränke. Ökde verspricht: „Ziel ist es, wieder der angesagte Treffpunkt zu werden!“