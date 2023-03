Centro Oberhausen: Tinte gerade erst trocken – Chef enthüllt Neueröffnung

Erst am Donnerstag (16. März) hat im Centro Oberhausen ein neuer Shop seine Pforten eröffnet. Vor allem Outdoor-Fans dürften sich darüber freuen (mehr hier). Noch am gleichen Tag hat Centro-Manager Andreas Ulmer im Gespräch mit DER WESTEN die nächste Neueröffnung enthüllt.

Seinen Angaben zufolge sei sich Betreiber Westfield gerade erst mit dem neuen Mieter einig geworden. Und der Chef des Centro Oberhausen macht im gleichen Atemzug die nächste große Versprechung.

+++ Centro Oberhausen: Jetzt ist es offiziell – neuer Shopping-Tempel zieht neben Einkaufszentrum +++

Centro Oberhausen „massiv und dramatisch getroffen“

Es waren schwere Zeiten für das Shoppingcenter und seine Mieter aus Einzelhandel und Gastronomie. Die Corona-Regeln hätten alle Parteien „massiv und dramatisch“ getroffen, wie Andreas Ulmer mitteilte. Umso mehr freut sich der Center-Manager darüber, dass sich die Besucher-Zahlen mittlerweile wieder fast auf einem Vor-Corona-Niveau eingependelt hätten. Der Umsatz sei zuletzt sogar höher gewesen als noch vor der Pandemie.

Kein Wunder also, dass es weiterhin viele Marken in den größten Shopping-Tempel Deutschlands zieht. Nach Angaben des Centro-Managers hätten allein im vergangenen Jahr 32 neue Läden eröffnet. „Die Kollegen waren fleißig.“

Andreas Ulmer ist seit Herbst 2022 Manager des Centro Oberhausen. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Beliebter Laden vor Neueröffnung

Nun konnte das Centro Oberhausen ganz frisch eine Einigung mit dem Schuhhersteller „Crocs“ erzielen. Die US-Marke, deren Markenzeichen die pantoffelartigen leuchtenden Schuhe aus Kunststoff ist, wird also demnächst eine Filiale in Oberhausen eröffnen. Darüber hinaus baut „Intersport“ aktuell an einem neuen Ladenkonzept und wird demnächst innerhalb des Centro umziehen. Doch das ist noch nicht alles.

Mehr Themen:

So können sich die Shopping-Begeisterten nach Angaben von Andreas Ulmer noch auf einige weitere Neueröffnungen in diesem Jahr freuen. Welche Marken neu hinzukommen, könne er zwar noch nicht verraten, weil die Verträge noch nicht unterschrieben haben. Aber der Centro-Manager verspricht: „Wir haben noch einiges in der Pipeline.“