Centro Oberhausen eröffnet neuen Laden – SIE kommen voll auf ihre Kosten

Wer gern in den Shopping-Tempeln des Ruhrgebiets unterwegs ist, wird sich an die eine oder andere Hiobsbotschaft gewöhnt haben: Einige Ladenflächen bleiben leer, Verkaufsflächen sind karg und so richtiges Shopping-Gefühl kommt nicht auf.

Umso erfreulicher, dass jetzt ein neuer Laden im Centro Oberhausen eröffnet! Vor allem Outdoor-Fans können sich freuen, denn ab Donnerstag (16. März) öffnet „Camel Active“ die Ladentüren. Die Kette verkauft Outdoor-Kleidung für Männer und Frauen, aber auch anderes Equipment und Accessoires.

Centro Oberhausen eröffnet neuen Laden für Outdoor-Fans

Zum Start gibt es am Donnerstag neben Opening-Day-Angeboten auch Drinks für die Kunden. Andreas Ulmer, Center-Manager im Centro, sagt: „Wir freuen uns, dass ‚Camel Active‘ unseren Markenmix im Westfield Centro ab sofort ergänzt. Damit erweitern wir unser Spektrum an funktioneller und zugleich modischer Outdoor Wear.“

Der Laden wird über 180 Quadratmeter groß sein, der Store ist im Erdgeschoss vor Peek & Cloppenburg. Mindestens interessant ist auch das moderne Ladenkonzept. Denn Naturmaterialien wie Seekiefer, Grünpflanzen und pulverbeschichteter Stahl sollen für ein besonderes Outdoor-Feeling sorgen.

Außerdem gibt es ein neues Kabinen- und Kassenkonzept. Es bleibt abzuwarten, wie der Outdoor-Laden bei den Kunden ankommt.