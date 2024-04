Oberhausen: Erneute Absage! Beliebtes Fest nahe Centro fällt wieder aus

Wie schade, werden viele Oberhausener jetzt sicher denken. Bereits zum zweiten Mal in Folge muss eine beliebte Veranstaltung nahe dem Westfield Centro Oberhausen ausfallen. Dabei hätten sich auch in diesem Jahr wieder viele über eine Fortsetzung der Tradition gefreut.

Allerdings kann der Veranstalter das mehrtägige Festival nicht länger stemmen. Es gibt jedoch Hoffnung, wie DER WESTEN erfahren hat. Ganz aus ist es noch nicht.

Oberhausen: Auch 2024 kein Hafenfest

Das Hafenfest an der Marina Oberhausen zählt für viele Stadtbewohner zu den festen Terminen im Jahr. Die Veranstaltung lockt jährlich 20.000 Besucher an den Rhein-Herne-Kanal. Über mehrere Tage hinweg gibt es hier einiges zu sehen. Seit 2022 gibt es hier auch die „Marina Beatz“ – musikalische Begleitung mit DJ, ansonsten ist die „Best of Popschlager“-Party sehr beliebt, genauso wie das bunte Familienfest. Viele sehen sich auch gerne das Feuerwerk an.

In diesem Jahr müssen die Besucher allerdings erneut auf das Highlight verzichten. Das traditionelle Hafenfest fällt 2024 wie auch schon 2023 ins Wasser. Allerdings machen die Veranstalter Hoffnung aufs nächste Jahr.

Oberhausen: Veranstalter macht Hoffnung

2024 hätte eigentlich das 20. Jubiläum des Hafenfestes angestanden. Doch das klappt jetzt leider nicht mehr. Für das Team vom Aquapark sei der Planungsaufwand alleine einfach mittlerweile zu groß geworden. Das Fest werde jedes Jahr größer und den Anspruch zu halten, sei immer schwieriger geworden. „Das war in Eigenregie nicht mehr zu stemmen“, musste sich das zweiköpfige Team rund um Marc Bähr vom Aquapark Oberhausen eingestehen.

Man sei zwar in Gesprächen mit einem externen Veranstalter, verrät dieser gegenüber DER WESTEN, doch sei dem ein Fest in diesem Jahr „zu sportlich“. Für das kommende Jahr zeigt sich der Mitarbeiter allerdings zuversichtlich. „Wir sind bemüht.“ Zudem sei der Co-Veranstalter sehr interessiert an einer Fortsetzung der Hafenfest-Tradition.

Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht. Für das Hafenfest könnte es in diesem Jahr einen Ersatz geben. Bähr stellt etwa ein Street-Food-Festival an der Heinz-Schleußer-Straße in Aussicht. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, jedoch könnte die Veranstaltung im August oder September stattfinden.