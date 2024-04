Centro Oberhausen zieht Schlussstrich – Kunden müssen HIERFÜR plötzlich zahlen

Das Parken war in den Parkhäusern des Westfield Centro Oberhausen bisher immer kostenlos. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Einkaufszentrum plant eine Gebühr einzuführen. Der Center Manager Andreas Ulmer steht DER WESTEN gegenüber Rede und Antwort.

+++ Oberhausen: Erneute Absage! Beliebtes Festival nahe Centro fällt wieder aus +++

Centro Oberhausen führt Parkgebühr ein

14.000 kostenlose Parkplätze gibt es in der Neuen Mitte rund ums beliebte Einkaufszentrum. Doch das war einmal. Denn in zwei Parkhäusern werden Kunden künftig zur Kasse gebeten. So montieren Mitarbeiter bereits in Parkhaus 1 und 2 die dafür notwendigen Schranken und Kassen.

Auch interessant: Centro Oberhausen: Karls Erlebnis-Dorf soll kommen – doch eine Frage bleibt

Auf Anfrage von DER WESTEN teilt das Centro mit, dass hier ein „neuer Service“ vorbereitet werde. Und zwar sollen Gäste bereits vor der Anfahrt Parkplätze buchen können. Vier Stunden lang dürfen sie dann ihre Autos auf den reservierten Plätzen abstellen. Allerdings kostet das eine Gebühr.

Centro Oberhausen: Kostenloses Parken weiterhin möglich

Der Priority-Parking-Service sei allerdings den Club-Mitgliedern vorbehalten. Wie viel sie dafür zahlen müssen, bleibt noch ein Geheimnis. Alle weiteren Informationen über den Start, die Funktionalität und die Preise will das Einkaufszentrum in Kürze bekannt geben.

Mehr News:

Doch versichert das Centro: „Das Parken in den anderen Parkhäusern bleibt kostenfrei“, so Center Manager Andreas Ulmer. Allerdings gilt das nur für zwei Stunden. „Der besondere Service für Westfield-Clubmitglieder betrifft ausschließlich das Parken in den Parkhäusern P1 und P2. Sofern nicht alle Plätze in den beiden Parkhäusern reserviert sind, stehen die freien Parkplätze selbstverständlich allen Besuchern zum Parken für zwei Stunden gratis zur Verfügung.“