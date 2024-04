Centro Oberhausen: Beliebter Club lange geschlossen – jetzt gibt es krasse Neuigkeiten

Party-Freunde aus dem Ruhrgebiet, aufgepasst! Ein beliebter Club am Centro Oberhausen hat seit einiger Zeit geschlossen. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten…

Lange Gesichter bei den Besuchern des „König“! Der Club, der direkt auf der Promenade am Centro Oberhausen liegt, hat seit Anfang 2024 dicht. Dabei war er über viele Jahre für zahlreiche Partygänger eine Top-Adresse. Doch Gäste müssen nicht mehr allzu lang traurig sein.

Centro Oberhausen: „König“ verkündete es selbst auf Facebook

Am 1. Januar 2024 machte die traurige Nachricht die Runde: Das „König“ macht dicht – zumindest vorübergehend. Das verkündete der Club selbst auf seiner Facebook-Seite. „Nun beginnen wir eine neue Ära: Das König Centro pausiert und schließt vorübergehend, um sich in neuem Glanz zu präsentieren und ein neues Zeitalter einzuläuten. Die umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten werden das König Centro verändern. Wir nehmen euch natürlich auf unsere Reise mit und bieten über unsere Social-Media-Kanäle stetige Einblicke.“

Hinter der langen Bauphase steckt ein gravierender Wasserschaden (wir berichteten). Doch das lange Warten könnte schon bald vorbei sein! Wie „Radio Oberhausen“ berichtet, befindet man sich auf einen guten Weg. Eine Wiedereröffnung für Mitte des Jahres ist in Planung.

Centro Oberhausen: Für den Neustart sucht das „König“ noch Personal

Auch ohne Wasserschaden wäre eine Modernisierung geplant gewesen. Der Innenbereich wird zum Teil neu gestaltet. Außerdem wird die Technik neu gemacht und auch die Küche wird modernisiert. Für den Neustart sucht das „König“ noch nach Personal.

Der Club gehört zu einen der ersten Mieter der Promenade. Bereits seit 27 Jahren gibt es das „König“ – kein Wunder also, dass zahlreiche Besucher ein Re-Opening sehnlichst herbeiwünschen. Tagsüber kann in dem Club, wie in einem gewöhnlichen Restaurant, gegessen werden.