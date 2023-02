Centro Oberhausen: Neueröffnung! Darauf können sich Kunden freuen

Das Westfield Centro Oberhausen feiert die Neueröffnung eines Geschäfts. Die Shoppingmeile hat Zuwachs bekommen. Und das ist nicht die einzige Neuankündigung. Wer viel Wert auf sein Äußeres legt, wird sich darüber freuen.

++ Oberhausen: Lehrer soll Schüler heimlich gefilmt haben – Polizei muss viele Daten auswerten ++

Seit Samstag (25. Februar) kann sich jeder, der möchte, in dem neuen Store im Westfield Centro Oberhausen Materialien für die eigene Verschönerung besorgen. Bei der Verkündung horchen viele Kunden auf – einige sind jedoch auch enttäuscht.

Centro Oberhausen stellt neues Geschäft vor

„Ab sofort könnt ihr euch bei Jolifin Store von tollen und qualitativ hochwertigen Nageldesigns und den neuesten Trends inspirieren lassen“, verkündet das Shoppingcenter. „Hier findet ihr garantiert euer perfektes Produkt für eine schöne Mani- & Pediküre.“ Bei Jolifin gibt es Pinsel, Nagelpflege- und Nailart-Produkte und weiteres Zubehör. „Alles, was euer Herz begehrt“, verspricht das Centro.

++ Centro Oberhausen: Messer-Attacken, Schlägereien und Überfälle – DAS sagt die Polizei über fehlende Sicherheit ++

Das neue Geschäft befindet sich im Obergeschoss gleich neben Vodafone. „Also kommt vorbei“, ruft das Management auf. „Und denkt immer dran – life is too short for bad nails.”

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kunden aus dem Häuschen

„Mega“, kommentiert eine Nutzerin den Facebook-Post vom Centro Oberhausen. „Da können wir demnächst stöbern.“ Andere Kommentare lauten „Da müssen wir hin“ oder „wie cool“. Doch unter den Fans finden sich auch jene, die sich über eine andere Neueröffnung mehr gefreut hätten.

Mehr Neuigkeiten:

„Ich dachte, das wäre ein Geschäft für Bastelmaterial und Wolle“, kommentiert eine Nutzerin. „Das wäre auch mal eine Idee für euch.“ Eine andere hatte zunächst auch etwas anderes im Sinn gehabt. „Oh je … bin leidenschaftliche Brettspielerin und dachte – bei flüchtigem Blick- cool ein neuer Laden mit neuen Farben, um Minis zu bemalen… quasi ein neuer Laden als Ersatz für den Games Workshop.“ Doch auch sie wurde enttäuscht.