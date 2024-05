Centro Oberhausen: Riesen-Event kommt – vor allem SIE werden sich freuen

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch viele coole Events, die unter freiem Himmel stattfinden können. Eine Location, die sich hervorragend dafür eignet, ist das Gelände am Centro Oberhausen.

Hier steht jetzt ein Riesen-Events in der Pipeline. Und vor allem eine Gruppe von Fans darf sich besonders darauf freuen.

Centro Oberhausen: „Größte EM Opening Party im Ruhrgebiet“

Am 14. Juni 2024 startet die Fußball-Europameisterschaft (EM) 2024 mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München. Ganz Deutschland fiebert hin auf den Start der EM. So natürlich auch die Fans im Ruhrgebiet und die können sich jetzt auf ein ganz besonderes Event freuen.

Auf dem Freigelände der Rudolf Weber-Arena am Centro Oberhausen soll laut Veranstalter Markus Krempe die „größte EM Opening Party im Ruhrgebiet“ stattfinden. Dafür werden am Freitag (14. Juni) ab 18 Uhr die Tore eröffnet, um die Live-Übertragung des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland zu zeigen. Möglich wird das OpenAir Public Viewing dadurch, dass einen Tag später, am Samstag (15. Juni), das Mallorca Festival „Inselfieber“ startet. Unter dem Motto „Inselfieber – EM Opening Party“ können sich Fußballfans auf folgende Überraschungen freuen.

Besonderes Rahmenprogramm

Das Eröffnungsspiel wird auf fünf großen LED-Wänden übertragen. Daneben bietet das Public Viewing aber auch noch ein besonderes Unterhaltungsprogramm. Um die Fußballfans auf das bevorstehende Mallorca-Event einzuheizen, werden die Hermes House Band u.a. bekannt durch „Country Roads“, Frenzy mit „Auf geht’s nach Malle“ und Rumbombe mit „Zum Greifen nah“ auf der Bühne performen. Zusätzlich sorgt DJ Christian Schall mit seinem Mix aus aktuellen Hits und Klassikern für Stimmung.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Tausenden Fußballbegeisterten das erste Spiel der diesjährigen Heim-EM feiern werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Fußballfeste zum Sommermärchen 2006 und glaube, dass wir auch in diesem Jahr eine einzigartige Stimmung erleben dürfen“, freut sich Veranstalter Krempe.

Wer bei der „Inselfieber – EM Opening Party“ dabei sein will, kann sich Tickets für 10,60 Euro im Ticket-Onlineshop der Rudolf-Weber-Arena kaufen. Im Preis enthalten sind 2 Freigetränke (Bier oder alkoholfreie Getränke). Zusätzlich wird es verschiedene Essensangebote und Fahrgeschäfte auf dem Festivalgelände geben.