Centro Oberhausen kündigt an: DAS ist ab Montag wieder möglich

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Oberhausen. Endlich! Im Centro Oberhausen gibt es jetzt ein Comeback, auf das viele gewartet haben!

Ab Montag soll man wieder in der Coca-Cola-Oase essen können. Alles beim Alten also im Centro Oberhausen? Noch nicht, denn ein Besuch der Essensmeile wird etwas anders verlaufen als bisher.

Centro Oberhausen: Im Centro Oberhausen gibt es jetzt ein Comeback, auf das viele gewartet haben! Foto: imago/biky

Centro Oberhausen: DAS kannst du ab Montag wieder dort machen

Nach dem Shoppen die Füße bei einem Burger, Pasta oder einfach einem kalten Getränk ausruhen: Für viele gehört das einfach zu einem Shopping-Trip dazu.

Centro Oberhausen: Ab Montag öffnet ein Herstück des Shopping-Centers wieder. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

Kein Wunder also, dass die Coca-Cola-Oase bereits seit Eröffnung des Centro Oberhausen (1996) ein beliebter Anlaufspukt für die Besucher.

Das Centro Oberhausen hat eine Ankündigung gemacht. Foto: IMAGO / Hans Blossey

Centro Oberhausen kann endlich wieder Coca-Cola-Oase öffnen!

Während der Corona-Pandemie mussten die verschiedenen Schnellrestaurants in der Coca-Cola-Oase, wie auch alle anderen gastronomischen Betriebe, schließen.

Das Centro Oberhausen macht eine Ankündigung. Foto: IMAGO / blickwinkel

Wegen der stetig sinkenden Inzidenzen in Oberhausen und ganz NRW scheint das aber der Vergangenheit anzugehören. Denn ab Montag (14. Juni) kann man wieder in der Coca-Cola-Oase essen.

Centro Oberhausen: System wird leicht aktuellen Vorlagen angepasst

Doch wer denkt, dass er sich wie zuvor einfach an einem der Gastronomie-Betriebe in der Oase anstellt und sich dann einen Tisch am großen Springbrunnen oder vor der LED-Wand aussucht, der liegt leider falsch.

Für die Kontaktnachverfolgung beim möglichen Auftritt einer Corona-Infektion unter den Gästen in der Oase hat das Centro Oberhausen das System ein wenig geändert.

Das Centro Oberhausen hat eine Ankündigung gemacht. Foto: IMAGO / Hans Blossey

Zunächst musst du dich mit deinem Smartphone in der Luca-App anmelden - aber nur, wenn du auch wirklich am Tisch essen möchtest. Erst dann kannst du dir wie gewohnt einen Burger oder etwas anderes aus den Schnellrestaurants holen, dir einen freien Tisch suchen und erst einmal von deinem anstrengenden Shopping-Tag erholen.

Um die Coca-Cola-Oase zu betreten oder Essen to go zu kaufen, brauchst du die App allerdings nicht. Nur wenn du am Tisch essen möchtest, musst du dich registrieren. Den QR-Code findest du auf dem jeweiligen Tisch.

