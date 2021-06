Duisburg: Achtung, es gibt Sperrungen an der Sechs-Seen-Platte – das musst du wissen

In Duisburg tut sich derzeit viel an der Sechs-Seen-Platte. Doch für die Bauarbeiten in Duisburg an der Sechs-Seen-Platte müssen Passanten einige Einschränkungen hinnehmen.

Wie die GEBAG Duisburger Baugesellschaft bekannt gibt, wird im Zuge der Bauarbeiten ab dem 21. Juni teilweise die Joggingstrecke gesperrt.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

In einem ersten Schritt werden Sondierungsarbeiten im Boden durchgeführt, im Anschluss wird unterirdisch ein Betonrohr verlegt. Das Rohr leitet künftig Regenwasser in den Parallelkanal der Regattabahn ein; dies dient der Umsetzung des Konzepts der „wassersensiblen Stadt“ in Duisburg.

Duisburg: Teilsperrung ist bis Anfang Dezember geplant

Zunächst wird dafür ein Teil der Laufstrecke westlich von der Regattabahn gesperrt (parallel zur Elbinger Straße), die Vollsperrung wird vom 21. Juni bis voraussichtlich 11. Juli dauern – bis Anfang Dezember ist dann noch eine Teilsperrung geplant.

Vom 12. bis voraussichtlich 30. Juli wird dann der Teil der Laufstrecke südlich der Regattabahn (parallel zur Wedauer Straße) voll gesperrt, eine Teilsperrung folgt dann noch bis Anfang Dezember.

++ Duisburg: Naturschützer völlig perplex! Exotisches Tier plötzlich aufgetaucht ++

Laufbegeisterte Duisburger müssen im Zeitraum der Sperrung jedoch nicht auf ihr Workout verzichten: Es wird eine Umleitung der Laufstrecke eingerichtet, diese verläuft über den Kiefern- und den Nachtigallenweg über den Kalkweg bis zur Wedauer Straße.

In diesen Bereichen liegen die Sperrungen und Umleitungen in Duisburg. Foto: Gebag Duisburger Baugesellschaft

Die Länge der Laufstrecke verlängert sich dadurch um rund einen Kilometer.

Duisburg: Auch Autofahrer teilweise betroffen

Eine wichtige Info auch für alle Anwohner und Autofahrer: Vom 5. Juli an wird die Masurenallee zwischen der Einmündung Wedauer Straße bis zur Hausnummer 258 teilgesperrt.

Es herrscht eine Einbahnstraßenregelung von der Einmündung Wedauer Straße in Fahrtrichtung Masurenallee 258. Diese Gegenfahrtrichtung wird umgeleitet. Die Teilsperrung dauert voraussichtlich bis Anfang November. (fb)