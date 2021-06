Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Duisburg. In diesem Alter hat man eigentlich viel Besseres zu tun...

Dreistes Verbrechen, das in Duisburg sein Ende gefunden hat! Drei Maskierte haben am Freitagabend in Krefeld ein Bekleidungsgeschäft überfallen. Das Trio hat dabei einem Angestellten und einem Freund aufgelauert, als sie das Geschäft verlassen hatten.

Die Polizei untersucht ein zuvor gestohlenes Fahrzeug, mit dem drei 17-Jährige geflüchtet waren, nachdem sie in Krefeld ein Bekleidungsgeschäft überfallen hatten. Die Jugendlichen sind in Duisburg festgenommen worden. Foto: Alex Forstreuter/dpa

Dann haben sie die Männer mit einer Pistole bedroht und sie aufgefordert, die Tür wieder zu öffnen. Einer der Maskierten hat dem Angestellten dann ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen und ihn getreten.

Duisburg: Bewaffnetes Trio überfällt Geschäft – ihr Alter macht sprachlos

Der Freund ist dazwischen gegangen. Den Opfern gelang es, zu flüchten und die Polizei zu informieren. Was sprachlos macht: Die drei Täter sind gerade mal 17 Jahre alt!

Nach der Flucht der beiden Opfer sind die Jugendlichen mit einem gestohlenen Fahrzeug geflohen. Die Polizei hat die Verfolgung aufgenommen. In Duisburg haben die Kriminellen einen Unfall verursacht, sind danach zu Fuß weiter geflüchtet.

Duisburg: Jugendliche nach Unfall festgenommen

Dank Verstärkung und eines Hubschraubers ist es der Polizei schließlich gelungen, die Täter festzunehmen.

Im Fluchtfahrzeug haben die Beamten eine Tasche mit einer Schreckschusspistole, mehreren Böllern und einem Brecheisen gefunden.

Die genauen Hintergründe werden aktuell ermittelt.

Eines steht aber fest: Die drei Täter sind polizeibekannt. (mg)