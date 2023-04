Mülheim: Streit wegen Parkplatz endet in Massenschlägerei – plötzlich zückt jemand eine Pistole

Eskalation in Mülheim-Styrum! Und das alles nur wegen eines Parkplatzes…

In Mülheim endete am Sonntagabend (16. April) ein Streit in einer Massenschlägerei. Auslöser war das Parkverhalten eines 20-Jährigen. Sogar eine Pistole wurde gezückt!

Mülheim: 41-Jähriger kritisierte Parkverhalten

Gegen 16 Uhr am besagten Tag parkte der Mülheimer mit seinem VW Golf auf der Moltkestraße. Doch mit der Art und Weise, wie der Golf-Fahrer parkte, war ein 41-Jähriger so gar nicht einverstanden. Er kritisierte das Parkverhalten des jungen Fahrers. Der 20-Jährige rempelte ihn daraufhin an.

Einige Stunden später, gegen 20.10 Uhr, trafen die beiden Streithähne erneut aufeinander. Es entbrannte eine lautstarke Auseinandersetzung. Plötzlich eilten mehrere Männer, wohl Bekannte des Fahrers, aus einem Wohnhaus in der Nähe.

Mülheim: 20-Jähriger zielt mit Schusswaffe

Der 20-Jährige packte Schlagwerkzeug aus seinem Kofferraum – und schlug einen 57-jährigen Beteiligten nieder. Daraufhin kam es zu einer Massenschlägerei. Plötzlich zückte der 20-Jährige eine mutmaßliche Schusswaffe! Er zielte damit auf die Beteiligten.

Als die herbeieilende Polizei eintraf, konnten sie die mutmaßliche Schusswaffe jedoch nicht bei dem Mülheimer finden. Dafür machten sie eine andere Entdeckung: In dem Fahrzeug fanden sie einen Waffenkoffer voll mit Schreckschusswaffen-Munition. Die Beamten stellten mehrere Waffen und das Zubehör sicher.

Mülheim: Ermittlungen laufen

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, ging es für den 20-Jährigen in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zusätzlich wird gegen den 41-Jährigen und den 57-Jährigen wegen einfacher Körperverletzung ermittelt.