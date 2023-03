Mülheim: Mann greift Ehefrau an – Lebensgefahr!

Horror-Tat in Mülheim! Am Mittwochnachmittag (1. März) ging ein Mann in Styrum auf seine Ehefrau los, fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu. Neben Einsatzkräften der Polizei und Feuerwahr war auch ein Rettungshubschrauber in Mülheim vor Ort.

Mülheim: Mann verletzt eigene Ehefrau lebensgefährlich

Die Tat ereignete sich laut Polizei Essen gegen 14.30 Uhr am Mittwoch in der Hauskampstraße in Mülheim-Styrum. Die Feuerwehr alarmierte demnach die Beamten, nachdem sie eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in dem Wohnhaus vorfanden und notfallmedizinisch versorgten.

Verantwortlich für den Zustand der etwa 50-Jährigen soll ihr Ehemann sein, der die Mülheimerin zuvor angegriffen hatte.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen.

die lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren (Atmung, Herz-Kreislauf-Funktion, Hirnfunktion)

Im Fall der Fälle die Wiederbelebung starten und Blutungen stillen, den Betroffnene in die stabile Seitenlage bringen

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus, während der 56-jährige Mann festgenommen wurde, wie ein Sprecher der Polizei Mülheim gegenüber DER WESTEN bestätigte.

+++ NRW: Streik im Nahverkehr – so kommst du diese Woche trotzdem von A nach B +++

Auch jemand von der Notfallseelsorge der Johanniter war vor Ort.

Mülheim: Hintergrund der Tat völlig unklar

Wie der Sprecher weiter angab, befand sich die Frau zum Zeitpunkt des Einsatzes in Lebensgefahr – ihr aktueller Gesundheitszustand ist unklar.

Mehr aktuelle News:

Ebenso unklar ist der Hintergrund der Tat in Mülheim-Styrum, der Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Essen ist.