Wegen Nick Woltemade! Heftiger Zoff geht von vorne los

Das Interesse des FC Bayern an Nick Woltemade bestimmt seit Tagen die Fußball-Schlagzeilen. Der 21-Jährige hat bei den Bayern Begehrlichkeiten geweckt. Er selbst möchte den Sprung nach München wagen, auch der deutsche Rekordmeister sieht in ihm eine Verstärkung.

Doch ein Wechsel hängt vor allem von den Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart ab. Nick Woltemade besitzt dort einen Vertrag bis 2028, jedoch ohne Ausstiegsklausel. Die Ablösesumme bleibt Verhandlungssache – und die sorgt nicht nur zwischen den beiden Vereinen für Ärger.

Nick Woltemade und der Ablösepoker

Die Ablösesumme entwickelt sich zum entscheidenden Thema des Transfers. Der FC Bayern taxiert Woltemades Marktwert im Bereich von 30 bis 40 Millionen Euro. Stuttgart hingegen fordert 100 Millionen Euro, deutlich mehr als bei bisherigen Transfers vergleichbarer Spieler.

In die Diskussion hatte sich jüngst auch Experte Lothar Matthäus eingebracht. Bei der „Bild“ ließ er kürzlich verlauten: „Ich sage es schon seit längerer Zeit: Nick Woltemade ist einer für den FC Bayern. Und ich finde es richtig, dass Bayern sich um ihn bemüht.“ Matthäus sieht besonders in Stuttgarts Forderung nichts Überraschendes: „Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht.“

Hoeneß vs. Matthäus

Eine Äußerung, die Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf die Palme bringt. Hoeneß teilte am Wochenende im „Kicker“ gegen Matthäus aus. „Lothar Matthäus hat nicht alle Tassen im Schrank“, sagte Hoeneß dort. Matthäus treibe ohne Rücksicht auf die Realität die Preise in die Höhe. Beispielsweise erhöhe er damit den Druck auf den VfB Stuttgart enorm, weil so große Summen in der Welt seien und ein Verkauf von Nick Woltemade zu einer niedrigeren Summe in der Öffentlichkeit als Niederlage gewertet würden.

Anschuldigungen, die Matthäus kurz darauf bei „Sky“ an sich abprallen lässt. „Ich bin die Beleidigungen von Uli Hoeneß gewohnt und nehme sie nicht mehr ernst“, sagte der Rekordnationalspieler. „Das macht er seit 20, 25 Jahren. Das lasse ich nicht an mich herankommen, da bekommst du eine dicke Haut.“ Hoeneß und Matthäus hatten sich über die Jahre immer wieder Wortgefechte geliefert. Unvergessen Hoeneß‘ Machtwort, dass Matthäus nicht mal als Greenkeeper bei den Bayern anfangen werde, solange er noch da sei. Jetzt zoffen sich die beiden mal wieder.

Wie geht es für Nick Woltemade weiter?

Der Poker um Nick Woltemade bleibt nichtsdestotrotz spannend. Gerüchte besagen, dass sich der Spieler unbedingt einen Wechsel nach München wünscht. Offen bleibt, ob der FC Bayern und der VfB Stuttgart sich auf eine Ablösesumme einigen können. Der Transfer wird definitiv weiter die Debatten unter Experten und Fans anheizen.

