Nächtliche Schüsse in Mülheim! In der Nacht von Freitag auf Samstag (24. Juni) wurde die Polizei Essen zum Hauptbahnhof in Mülheim gerufen. Der Grund: eine mögliche Messerstecherei.

Als die Beamten jedoch vor Ort eintrafen, wurden sie plötzlich selbst attackiert. Dabei sahen sich die Beamten gezwungen, zu ihren Schusswaffen zu greifen und auf ihren Angreifer zu feuern. Das hat nun Konsequenzen.

Mülheim: Bewaffneter Mann am Hbf – Polizei schießt

Etwa gegen Mitternacht wurde die Polizei Essen wegen einer potenziellen Messerstecherei zum Hauptbahnhof Mülheim gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der eine aufgeschlagene Flasche und ein Cuttermesser in seinen Händen hielt. Und damit kam der Mann plötzlich auf die Beamten zu.

Er soll sich bedrohlich genähert haben, sodass sich die Polizisten gezwungen sahen, zum Selbstschutz von ihren Schusswaffen Gebrauch zu machen.

Tatverdächtiger schwebt in Lebensgefahr

Wie viele Kugeln den mutmaßlichen Angreifer trafen, gibt die Polizei Bochum, die den Fall aus Neutralitätsgründen übernommen hat, nicht preis. Jedoch verletzte mindestens ein Schuss den Verdächtigen derart schwer, dass er sofort ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es bestehe akute Lebensgefahr, teilten die zuständigen Behörden am Samstag (24. Juni) mit.

Die Polizei hat in Mülheim eine Messerstecherei verhindert, indem sie auf den potenziellen Angreifer schoss. Foto: WTVnews

Weitere Informationen zu dem Vorfall sind noch nicht öffentlich bekannt, da die Polizei beispielsweise die Identität des verdächtigen Angreifers noch nicht vollständig aufklären konnte. Das Polizeipräsidium Bochum hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen übernommen.