Essen: Frau in Frohnhausen gewaltsam getötet – Polizei mit dringender Bitte

Leichenfund in einer Essener Wohnung! Wie die Polizei am Donnerstag (1. Juni) mitteilt, fanden Beamte bereits am Dienstag (30. Mai) den Leichnam einer Frau in einer Wohnung im Stadtteil Fronhausen.

Nach ersten Ermittlungen soll die 86-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen sein. Die Essener Polizei hat deshalb eine Mordkommission eingerichtet und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können.

Essen: Frauenleiche in Wohnung gefunden

Nach einem eingegangenen Notruf am Dienstag hatten sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zu einer Wohnung an der Adelkampstraße in Essen-Frohnhausen aufgemacht. Dort entdeckten sie die Leiche einer 86 Jahre alten Frau.

Im Laufe der Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass die ältere Dame nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Nach der Obduktion am Mittwoch gehen sie von einem Tötungsdelikt aus. Daher hat nun eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei mit Zeugenaufruf

Die Polizei hat noch am Mittwochnachmittag das nähere Wohnumfeld der Frau abgesucht, um auf Hinweise zur Tat zu stoßen. Einsatzkräfte hängten Plakate mit einem Zeugenaufruf in der Nähe der Wohnung auf, denn die Mordkommission benötigt dringend Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Wem im Zeitfenster zwischen 6 und 13 Uhr am Dienstag rund um den Tatort etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der sollte schnellstmöglich Verbindung mit der Polizei aufnehmen. Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, kannst du den Beamten per Telefon unter der 0201/829-0 mitteilen.