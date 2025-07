Essener (37) steht am Fenster, als plötzlich Schüsse fallen – 57-Jähriger flüchtet vom Tatort

Am Montagabend (14. Juli) soll ein 57-jähriger Mann im Hinterhof auf einen 37-Jährigen geschossen haben. Dieser hatte sich zu dem Zeitpunkt der Schüsse am Fenster eines Wohnhauses in der Siemensstraße in Essen-Altendorf befunden.

Danach flüchtet der 57-Jährige vom Tatort in einem grauen Mercedes. Nun sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen und nach Zeugen.

Mann (57) schleicht sich in Hinterhof und schießt auf Wohnhaus in Essen

Gegen 19.30 Uhr am Montagabend (14. Juli) soll sich der tatverdächtige 57-Jährige in den Hinterhof eines Wohnhauses in Essen geschlichen haben, um kurz darauf auf einen Mann (37) am Fenster zu schießen. Das Haus befindet sich in der Siemensstraße im Stadtteil Altendorf.

Der Tatverdächtige soll gezielt mehrere Schüsse auf das Fenster abgegeben haben, doch sie verfehlten den Anwohner mit syrischer Staatsbürgerschaft. Der Tatverdächtige mit libanesischer Staatsangehörigkeit flüchtete laut Polizei-Informationen mit einem grauen Mercedes E 220 CDI vom Tatort. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet E-QH2756.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet nach dem Tatverdächtigen. Nach aktuellem Erkenntnissen soll es vorab einen Streit zwischen den beiden Männer gegeben haben. Die Beamten prüfen auch einen möglichen Clan-Bezug der Tat.

Zudem bittet die Polizei Essen um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Montagabend (14. Juli) etwas gesehen haben oder sonstige Angaben zum Tatverdächtigen sowie dem Auto machen können, melden sich gerne telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

