In Mülheim an der Ruhr gibt es derzeit eine rege Diskussion in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Mülheim kommst„. Grund dafür ist ein Mitglied der Gruppe, welches sich darüber beschwert, dass in seiner Wohnsiedlung ein Auto nicht vorschriftsmäßig geparkt hat. Dabei handelt es sich aber offenbar nicht für alle um einen Regelverstoß. So ist zumindest die anregte Diskussion zu deuten.

Mülheim: Auto blockiert E-Ladesäule

Der Facebook-User beschwert sich in der Mülheimer Gruppe, dass ein VW Passat auf der Oberheidstraße auf einem Parkplatz steht, welcher eigentlich für Fahrer eines Elektro-Autos gedacht ist. Dadurch werde dann die Ladesäule für Elektroautos blockiert. Für den User ist das ein großes Problem, da er normalerweise über Nacht auf diesem E-Parkplatz steht und sein Auto laden möchte. Weitere Facebook-User sehen den ganzen Sachverhalt etwas anders.

Ärger in Mülheim Foto: Privat

Ein User schreibt mit klarer Meinung: „Elektronerds! Privatsphäre verletzt und fühlt sich trotzdem im Recht. Dein Platz nimmt Verbrenner-Fahrern den öffentlichen Raum weg. Für meine Steuergelder, die ich für die Straße zahlen darf und PKW-Stellplätze für die „Mehrheit“ dieser Stadt“. Ein anderer User wiederum scheint die neue Schilderordner der Elektroauto-Ladestationen nicht zu überblicken: „Ohne Wertung von mir. Ich sehe das Schild so, dass man von 8 – 18h sein E-Auto bis zu 4 Stunden laden darf. Aus meiner Sicht ist der Parkplatz ab 18h frei verfügbar. Bitte klärt mich da einmal auf.“.

E-Ladesäulen: verwirrende Schilder

Laut einer ADAC-Befragung kennzeichnen Städte und Gemeinden die E-Ladesäulen sehr unterschiedlich. Daher gibt es hier eine gute Übersicht vom ADAC.

Der Westen hat sich bei der Stadt Mülheim erkundigt und nachgefragt, ob generell ein Verständnis-Problem bei den Elektroauto-Ladestationen besteht und ob solche Probleme häufiger in Mülheim vorkommen.

„Die Stadt Mülheim erhält regelmäßig Beschwerden wegen Falschparker vor Elektro-Ladestationen und geht konsequent gegen diese vor. Die Falschparker werden abgeschleppt und erhalten ein Verwarngeld von 55 Euro“, erklärt Mülheims Pressesprecherin Tanja Schwarze unserer Redaktion.

Wer in Zukunft Probleme mit Falschparken vor Elektro-Ladestationen hat, kann sich bei der Leitstelle vom kommunalen Ordnungsdienst melden. Entweder telefonisch unter der 0208 3275 oder per Mail: Ordnungsamt-Leitstelle@Mülheim-Ruhr.de.