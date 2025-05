Edeka-Kunde staunt nicht schlecht, als er in seine Bio-Tüte schaut – damit hat er nicht gerechnet!

Du gehst regelmäßig bei Edeka einkaufen? Dann könntest du dort hin und wieder auf eine Überraschung stoßen. Das gilt nicht nur für neue Produkte, die das Unternehmen im Sortiment hat, sondern auch für altbekannte.

So war ein Edeka-Kunde offenbar beim Blick in seine Bio-Tüte äußerst überrascht. Was er dort entdeckt hat, damit hat er nicht gerechnet. Seinen Fund teilt er daraufhin im Netz.

Edeka-Kunde: DAS befand sich in der Tüte

Auf Reddit postet er ein Foto und schreibt dazu: „Hallo liebe Gemeinde, weiß jemand was das ist? Das war in einer Edeka Bio Rucola Packung drin.“ Zu sehen ist ein grünes Gewächs, doch nach Rucola sieht es ganz und gar nicht aus.

User kommentieren daraufhin eifrig ihre Vermutungen unter dem Post: „Könnte Luzerne sein“, schreibt einer und ist mit dieser Annahme offenbar nicht alleine. „Luzerne oder Klee, wahrscheinlich Luzerne“ kommentiert ein weiterer Nutzer. Ein anderer schreibt: „Das ist das ‚Bio‘ in dem ‚Bio Rucola'“. Doch wofür nutzt man die Pflanze aus der Bio-Tüte von Edeka?

Luzerne: Dafür kannst du sie nutzen

Wegschmeißen muss man sie aber nicht zwangsläufig. Wie das Portal „plantura.garden“ berichtet, wird Luzerne als Futter für Pferde eingesetzt und eignet sich auch für Rinder, Hühner und Kaninchen.

Man kann die Pflanze allerdings auch selbst essen, denn sie ist in Form von Sprossen genießbar. Auch ihre Blüten und jungen Blätter soll man essen können. Ob der Kunde sie tatsächlich probiert, ist allerdings fraglich. Immerhin wollte er Rucola und keine Luzerne haben. Wie die Pflanze in die Packung von Edeka kam, ist nicht bekannt.