Edeka in NRW: Irrer Einkaufskorb-Trick! Kunden sehen es direkt am Eingang

Bei einem Edeka in NRW schauen die Kunden zurzeit nicht schlecht aus der Wäsche. Denn der Supermarkt hat sich eine besondere Aktion überlegt. Wer hier nicht aufpasst, auf den warten möglicherweise ein paar peinliche Momente.

Doch wer die Augen aufhält, könnte im Edeka in NRW sogar eine unerwartete Überraschung erleben.

Edeka in NRW: Kunden erleben Überraschung beim Einkauf

Das Edeka Irkens in Krefeld will seine Kunden verkuppeln. Gleich am Eingang finden die jetzt neben den normalen Einkaufskörben auch welche in einem schrillen Pink. Was es damit auf sich hat? Zum Glück erklärt der Supermarkt gleich auf einem großen Schild, worum es dabei geht. Sonst könnte es noch peinlich werden.

„Greif zu unserem Flirtkorb… wenn du Single bist und Lust hast, deinem Traumpartner vielleicht direkt heute beim Einkaufen zu begegnen!“, lesen die Kunden da. „Vielleicht erfahren wir ja bald von ‚Deiner einzigartigen Liebesgeschichte‘, die bei einem Einkauf bei uns begonnen hat… Viel Spaß beim Flirten wünscht das Team Irkens.“

Edeka in NRW will Kunden verkuppeln

Das Prinzip ist also klar: Interessierte schnappen sich einen „Flirtkorb“ und dann geht es los. Wer einem anderen Kunden mit pinken Korb begegnet, weiß sofort, dass der oder die grundsätzlich an einem Flirt interessiert ist. Oder auch nicht?

„Wie viele wohl keinen Bock darauf haben und nichtsahnend zum pinken Korb greifen?“, fragt sich eine Nutzerin auf Facebook. „Hab’s in letzter Sekunde gemerkt und den richtigen Korb genommen“, berichtet tatsächlich eine andere aus eigener Erfahrung. „Mein Mann und ich haben das auch mit einem ganz normalen Korb hinbekommen“, meint gleich die Nächste.

„Also ich finde die Idee gar nicht schlecht, es ist so schwer geworden jemanden kennenzulernen“, findet ein Nutzer. Ein anderer sagt sogar: „Ich komme dafür gerne nach Krefeld“. „Wäre auch in anderen Läden toll“, merkt noch einer an.