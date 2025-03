Aldi in NRW mit neuer Spezialität – was Kunden hier bereits testen können

Immer wieder wechseln die Supermärkte und Discounter ihr Sortiment, um ihren Kunden eine breite Palette an Angeboten zu bieten. Auch Aldi ist bekannt dafür, immer wieder neue Produkte und Angebote in die Regale zu stellen. Erst kürzlich krempelte das Unternehmen sein Sortiment um, um damit ganz bestimmten Kunden entgegenzukommen (>>DER WESTEN berichtete).

Aufmerksamen Kunden dürfte nun eine weitere Neuerung aufgefallen sein. Diese Spezialität ist eigentlich ziemlich Aldi-untypisch, der Discounter möchte damit in den gehobenen Markt einsteigen. Doch bislang gibt es die neuen Produkte nicht in jedem Markt – selbst in NRW muss man gezielt ganz bestimmte Standorte ansteuern.

Aldi in NRW mit neuer Spezialität

Aldi Süd steigt mit den neuen Produkten in einen bislang für den Discounter-Riesen unbewohnten Markt ein. Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, bieten einige Filialen inzwischen handgefertigtes Sushi an. Sushi? Richtig gehört – das Unternehmen möchte mit den kleinen japanischen Röllchen in seinem Sortiment auch den gehobenen Markt erreichen.

Die Produkte der Marke „Sushi Bar“ wurden bereits in das Sortiment einiger ausgewählter Aldi Süd-Filialen in NRW aufgenommen. Insgesamt 15 Artikel aus der japanischen Küche, die an das Sortiment von Sushi-Kiosken erinnern, sind darunter vertreten.

Hier kannst du die neuen Produkte testen

Für einige Kunden dürfte das neue Sortiment allerdings längst keine Überraschung mehr sein. Schließlich bieten Aldi Süd-Filialen in Düsseldorf und Köln die „Sushi Bar“-Produkte schon seit zwei Monaten an. Kenner der Branche berichten, dass der Start positiv ausgefallen sei.

Die Nachfrage nach frischem Sushi wächst immer weiter. Marken wie „Eat Happy“ oder „Sushi Circle“ werden bereits regelmäßig in einigen Supermärkten, wie Edeka oder Rewe, angeboten. Dass nun auch Discounter wie Aldi die japanischen Röllchen anbieten, steigert ihren Bekanntheitsgrad umso mehr. „Die Sushi-Kioske haben bei der Verbreitung des Trends und der Steigerung der Popularität eine wesentliche Rolle gespielt“, so Axel Weber von der Gastronomieberatung Soda.