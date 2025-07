Rheinkirmes 2025 mit Neuerung der Superlative – „Hat Deutschland noch nicht gesehen“

Das wird eine Show der Superlative! Die Rheinkirmes 2025 lockt ab Freitag (11. Juli) mal wieder Millionen Besucher nach Düsseldorf. Über 300 Schausteller werden auf den Oberkasseler Rheinwiesen für Spaß, gutes Essen und Attraktionen en masse sorgen. In diesem Jahr können sich die Besucher auf einige Neuheiten einstellen – und die haben es in sich.

Denn neben dem traditionellen Feuerwerk wird es eine Drohnen-Show geben – die knapp 20-minütigen Vorführungen am Samstag (12. Juli, ab 22.30 Uhr) und Sonntag (13. Juli, 22.15 Uhr) werden mit jeweils 1.000 Drohnen bei der Rheinkirmes 2025 geplant! Sie sollen mit ihren kleinen Lampen riesige Skulpturen am Nachthimmel bilden. Der Veranstalter selbst spricht dabei von der größten Drohnen-Show Deutschlands!

Rheinkirmes 2025 mit echter Neuerung

Marco Niedermeier, Mitbegründer des Drohnenshow-Veranstalters „AO Multimedia & Drones“, sagt stolz: „Das hat Deutschland noch nicht gesehen!“ Das Unternehmen sei mit seinen Shows auf zahlreichen Veranstaltungen unterwegs. Viele gingen vom Feuerwerk weg hin in den Drohnenbereich. Deutschland stehe im internationalen Vergleich am Anfang dieser Entwicklung.

Das Besondere in Düsseldorf: Die beiden Drohnen-Shows sind in Teilen unterschiedlich – es lohnt sich also ein doppelter Besuch der Rheinkirmes. Show-Designer Jan Ising: „Die 1.000 Drohnen sind fliegende Lampen, die jede beliebige Farbe darstellen können. Das sind 1.000 Pixel in der Luft.“ Am Samstag würden die Drohnen das Düsseldorfer Wahrzeichen Radschläger abbilden, am Sonntag dann den Rheinturm.

Auch Pyro-Fans kommen auf ihre Kosten

Wer aber ein Faible für das klassische Feuerwerk hat, braucht nicht traurig zu sein. Die Drohnen-Show in Düsseldorf ist nämlich kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zum traditionellen Feuerwerk auf der Kirmes. Es sei keine Option, gänzlich aufs Feuerwerk zu verzichten, so Sven Gerling, Geschäftsführer des Veranstalters.

Auch für die nächsten Jahre sei das Feuerwerk fest geplant. Mit der Drohnen-Show wolle man lediglich zusätzliche Besucher anlocken. Es bleibt abzuwarten, wie sie auf die Neuerungen reagieren werden… (mit dpa)