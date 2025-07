Todes-Drama um Diogo Jota – seine letzte Nachricht zerreißt einem das Herz

Diese Nachricht erschüttert die Fußballwelt! Wie der portugiesische Verband und der FC Liverpool am Donnerstag (3. Juli) bestätigt haben, ist Liverpool-Star Diogo Jota bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Der Portugiese verunglückte in der spanischen Provinz Sanabria.

Diogo Jota saß gemeinsam mit seinem Bruder Andre in dem Auto – auch der verstarb nach Angaben der örtlichen Polizei noch am Unfallort. Mit Blick auf die letzte Nachricht des Fußballers kommen einem die Tränen.

Diogo Jota verstirbt bei Autounfall

Tragödie um Jota! Der portugiesische Nationalspieler ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Der Angreifer des FC Liverpool und sein Bruder, der beim portugiesischen Zweitligisten Penafiel unter Vertrag stand, sind von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto sei anschließend in Flammen aufgegangen, so die örtlichen Rettungsdienste.

++ Diogo Jota ist tot! Liverpool-Star verunglückt bei schwerem Autounfall ++

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der beiden Fußballer feststellen. Die gesamte Fußballwelt zeigte sich zutiefst bestürzt über den tragischen Tod der beiden Fußball-Profis, die Anteilnahme war enorm groß.

Todes-Drama kurz nach eigener Hochzeit

Nicht einmak zwei Wochen zuvor hat Jota seine Frau Rute Cardoso geheiratet. Die beiden vermählten sich also kurz vor der Tragödie. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Nur wenige Stunden vor seinem Tod postete Jota auf seinem Instakanal noch ein Video von der Hochzeit. In dem Post sind verschiedene Ausschnitte von der Hochzeit zu sehen. Dazu schrieb Jota: „Ein Tag, den wir nie vergessen werden.“

Weitere News:

Wenige Stunden nach diesem Post verstarb Jota tragisch. Es zeigt das ganze Ausmaß des Dramas um den Liverpool-Profi, der nur knapp zwei Wochen nach seiner Hochzeit, ums Leben kam.