Todes-Drama um Diogo Jota erschüttert Fußballwelt – Cristiano Ronaldo am Boden zerstört

Der Tod von Liverpool-Star Diogo Jota erschüttert die Fußballwelt. Mit gerade einmal 28 Jahren war der Portugiese in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. Juli) tödlich verunglückt.

Diogo Jota war zusammen mit seinem Bruder Andre Silva auf einer spanischen Autobahn unterwegs, als ersten Erkenntnissen nach einer ihrer Reifen platzte und die Beiden von der Fahrbahn abkamen. Das Auto ging in Flammen auf, für die beiden Brüder gab es kein Entkommen. Nun meldet sich auch Cristiano Ronaldo mit emotionalen Worten.

Ronaldo schockiert über Tod von Teamkollege Diogo Jota

Seit 2019 spielten Jota und Ronaldo zusammen in der portugiesischen Nationalmannschaft. Den größten Erfolg im Trikot ihres Heimatlandes feierten beide allerdings vor kurzem: Gemeinsam mit ihren Teamkollegen gewannen CR7 und Jota die Nations League. Wenige Wochen später ist der Mann aus Porto tot. Bei Teamkollege Ronaldo sorgt das für Fassungslosigkeit.

So gab der 40-Jährige via „Instagram“ zu Protokoll: „Es macht keinen Sinn. Gerade eben waren wir noch zusammen in der Nationalmannschaft, gerade eben hast du noch geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir alle werden euch vermissen.“

Weltweite Anteilnahme

Auch der portugiesische Fußballverband zeigt sich erschüttert über Jotas Tod: „Diogo Jota war nicht nur ein fantastischer Spieler mit fast 50 Länderspielen für die Nationalmannschaft, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mitspielern und Gegnern respektiert wurde. Er strahlte eine ansteckende Lebensfreude aus und war ein Bezugspunkt in seiner eigenen Gemeinschaft.“

Die internationale Trauer um Diogo Jota ist groß. Mit ihm geht nicht nur ein Weltklasse-Spieler, sondern auch ein Teamkollege, ein frisch-verheirateter Ehemann und ein Familienvater.