Lidl in Dortmund: Mann wird verletzt auf Parkplatz entdeckt – unglaublich, was er dann erzählt

Da will man einfach nur bei Lidl in Dortmund einkaufen gehen und erlebt den blanken Horror. Das hat sich dieser Kunde wohl auch anders vorgestellt.

Er wurde am Samstag (31. Mai) verletzt auf dem Lidl-Parkplatz gefunden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Doch welche Geschichte er erzählte, ist kaum zu fassen. Die Polizei sucht nun nach IHM.

Lidl in Dortmund: Mann wird verletzt auf Parkplatz entdeckt – seine Geschichte ist unfassbar

Am Samstag (31. Mai) war ein 58-jähriger Mann vormittags auf dem Weg zu Lidl in Dortmund. Um die Strecke nicht zu Fuß zurücklegen zu müssen, fuhr er auf einem E-Scooter. Doch auf dem Parkplatz in der Droote 2 geschah es dann! Nach dem Vorfall, gegen 11.10 Uhr, wurde der Mann verletzt aufgefunden, wie die Polizei Dortmund berichtet. Doch was war geschehen?

Seine Geschichte klingt unglaublich! Der Dortmunder erzählt, dass er von einem unbekannten Auto geschnitten worden sei und daraufhin stürzte. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er befindet sich weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Polizei sucht Zeugen

Nach dem Vorfall bei Lidl in Dortmund startete die Polizei umfangreiche Ermittlungen. Die Hinweise untermauerten die Geschichte des 58-jährigen E-Roller-Fahrers. Er scheint tatsächlich in ein Unfall mit einem unbekannten Auto verwickelt gewesen zu sein.

Nun sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen, die am Samstag den 31. Mai etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben. Besonders interessant sind natürlich Hinweise zu dem noch unbekannten Fahrzeug. Wenn du zu dem Zeitpunkt bei Lidl in Dortmund warst und etwas mitbekommen hast, melde dich bitte bei der Polizeiwache Dortmund-Scharnhorst unter folgender Telefonnummer: 0231/132-3621.

