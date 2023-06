Schon wieder muss eine große Einzelhandelskette eine dringende Warnung an ihre Kunden abgeben. Diesmal betrifft es Kaufland und die Kundschaft des Vollversorgers.

Auf der Facebook-Seite von Kaufland macht das Unternehmen auf eine besonders große Gefahr aufmerksam. Solche Maschen greifen in jüngster Vergangenheit immer mehr um sich. Und ahnungslose Kunden tappen immer wieder in die Falle.

Kaufland-Kunden werden Ziel von Betrügern

Eine aufmerksame Kundin hatte einen Screenshot ihres Email-Postfachs geteilt. Betreff der Email, die im Fokus steht: „Sie haben ein iPad Pro gewonnen“. Absender: „Kaufland Abteilung“.

In der Email steht, anlässlich des Kaufland-Jubiläums habe es ein Gewinnspiel gegeben. Und bei eben jenem Gewinnspiel habe die Kundin ein iPad abgeräumt. Nun müsse die Kundin lediglich mehrere Angaben zu ihrer Person machen, und schon könne sie sich an ihrem Gewinn erfreuen.

Die Kaufland-Kundin fiel auf die Betrugsmasche nicht herein und teilt anderen Kunden nun mit: „Achtung, Betrugs-Mails im Umlauf! Fallt nicht darauf herein. Auf keinen Fall anklicken!“

Kaufland warnt eindringlich

Auch Kaufland selbst schaltete sich umgehend ein und warnte seine Kundschaft: „Du hast recht! Wir sind nicht der Absender der E-Mail, die du erhalten hast. Wir vermuten, dass es sich dabei um einen Phishing- oder gar Betrugsversuch handelt, d. h. jemand versucht z. B. sensible und persönliche Daten zu erlangen.“

Und weiter lässt Kaufland alle Kunden wissen: „Wir haben den Vorfall aufgenommen und werden dieser Sache intern nachgehen. Solltest du einen Link angeklickt oder sensible Daten (bspw. Bankdaten) angegeben haben, wende dich aufgrund der zu befürchtenden Straftat am besten direkt an die Polizei. Gern kannst du die erhaltene E-Mail auch bei der Verbraucherzentrale melden, um andere Kunden vor gleichartigen E-Mails zu warnen.“

Kunden von Kaufland und anderen Einzelhandelsketten sollten also gewarnt sein: Wer Benachrichtigungen über angebliche Gewinne erhält, sollte skeptisch sein.