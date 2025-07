Sparkasse schenkt dir bares Geld – hat aber eine Bedingung an Kunden

Die Sparkasse ist eine der größten Finanzinstitute in Deutschland und bietet ihren Kunden zahlreiche Services an. Aktuell setzt sie auf moderne Payment-Lösungen und stellt dabei den neuen Bezahldienst Wero vor.

Dabei können Kunden sogar Geld geschenkt bekommen. Hier mehr dazu.

Bonusaktion der Sparkasse: 5 Euro für neue Nutzer

Kunden der Sparkasse können derzeit 5 Euro erhalten, wenn sie den Dienst Wero erstmals aktivieren, wie „giga.de“ berichtet. Dazu müssen sie ihn in der Sparkassen-App nutzen und ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse hinterlegen. Nach der erfolgreichen Einrichtung überweist die Sparkasse den Bonus innerhalb von 72 Stunden auf das Girokonto.

Die Aktion läuft bis zum 14. September und richtet sich exklusiv an Privatkunden, die Wero bisher nicht verwendet haben. Gemeinschaftskonten sind ebenso erfasst, aber nur eine Person erhält die Prämie. Wer den Dienst bereits nutzt, kann nicht von der Aktion profitieren.

Wero als neuer Service der Sparkasse

Hinter Wero steht eine Initiative europäischer Banken, die gegen große US-Anbieter wie PayPal konkurrieren wollen. Der Dienst erlaubt schnelle Geldüberweisungen innerhalb von zehn Sekunden – sogar ohne IBAN. Nutzer geben einfach die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers an.

Die Sparkasse bietet Wero als Alternative zu anderen Zahlungsdiensten direkt in ihrer App an. Für schnelle Überweisungen im privaten Bereich ist der Service bereits verfügbar. In Zukunft sollen auch Zahlungen an Online-Händler möglich werden. Mit der Integration in die Sparkassen-App bleibt alles in einer Hand.

Ob sich Wero langfristig etablieren kann, bleibt abzuwarten. Die 5-Euro-Prämie könnten jedoch viele Kunden motivieren, das neue Angebot zu testen. Mit Wero setzt die Sparkasse auf innovative Funktionen, um ihre Position im Finanzmarkt weiter zu stärken.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.