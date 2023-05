Kaufland führt Einkaufswagen-Trick ein – Kunden werden es sofort bemerken

Bei Aldi gibt es dieses System schon seit über 20 Jahren. Bei Kaufland wird es jetzt ebenfalls einsetzt – zumindest in einer Filiale in Halle-Neustadt. Dort gibt es nämlich schon länger ein Problem mit geklauten und herumstehenden Einkaufswagen.

Künftig hat sich dieses Problem aber erledigt, denn Kaufland hat ein Sicherungssystem für Einkaufswagen eingeführt, das den Diebstahl dieser verhindern soll. Das bestätigte die Supermarkt-Kette auf Anfrage dieser Redaktion.

Kaufland geht gegen Einkaufswagen-Diebe vor

Rund 100.000 Einkaufswagen verschwinden laut der „Neuen Westfälischen“ pro Jahr in Deutschland. Ein Problem, dass auch die Kaufland-Filiale in Halle-Neustadt kennt. Deshalb geht die Filiale jetzt dagegen vor – mit dem klassischen Einkaufswagen-Trick (Hier mehr dazu!).

„Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Hierzu gehört auch, dass wir unseren Kunden immer eine ausreichende Anzahl an Einkaufswagen zur Verfügung stellen. In unserer Filiale in Halle-Neustadt wurden in der Vergangenheit immer wieder Einkaufswagen von dem Gelände entfernt“, teilte Kaufland auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Kaufland erklärt: „Daher haben wir jetzt auf dem Außengelände ein System installiert, so dass man die Einkaufswagen nicht mehr von dem Gelände entfernen kann.“ Wer künftig seinen Einkaufswagen mit nach Hause nehmen will, wird also gestoppt. „Wir freuen uns sehr, dass unseren Kunden nun immer ausreichend Einkaufswagen zur Verfügung stehen und sich das auch positiv auf das Erscheinungsbild von Halle-Neustadt auswirkt“, so der Supermarkt.

Sicherheitssystem bald auch in anderen Filialen?

Ob die Supermarktkette dieses Sicherheitssystem künftig auch in anderen Filialen in Deutschland einbauen will, wollte Kaufland auf Anfrage unserer Redaktion allerdings nicht verraten.