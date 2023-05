Kaufland bald ohne Kassierer? Neue Bezahlmethode wird eingeführt

Immer wieder sind Kunden von Kaufland in Aufruhr. Mal geht es um die Preise und vermeintliche Mogelpackungen. Mal erzürnen leere Produktregale die Kundschaft beim Supermarkt-Riesen.

Doch eine neue Meldung sorgt jetzt einfach nur für großes Staunen. Denn Kaufland nimmt eine große Änderung vor. Und das betrifft die Bezahlmethode. Während viele Kunden schon in den Genuss der SB-Kassen kamen, an denen sie ihre Einkäufe komplett selbst scannen und ganz ohne Mitarbeiter bezahlen, steht bereits ein neues Bezahlsystem in den Startlöchern. Und auch das kommt ganz ohne Kassierer aus.

Kaufland folgt Rossmann, Globus und Co.

Kunden von Rossmann, Müller und Globus kommen in vielen Filialen bereits in den Genuss des neuen Zahlungsverfahrens namens „Bluecode“. Dieses läuft ganz einfach über die Apps der Einkaufsgeschäfte. Dafür müssen Kunden im Vorfeld vor dem Einkauf lediglich in der App ihr Bankkonto hinterlegen und schon kann es losgehen. Wer an der Kasse dann die Bezahlmethode „Bluecode“ auswählt, muss einen QR-Code scannen, um die Zahlung abzuwickeln. Nach Anwendung verfärbt sich der schwarze QR-Code dann blau.

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, soll auch bei Kaufland demnächst via „Bluecode“ gezahlt werden können. Es soll direkt in der Kaufland-App integriert werden. Wie der Supermarkt-Gigant berichtet, hat man gemeinsam mit den Dienstleistern Bluecode und Payone das Bezahlverfahren Kaufland Pay für die Kaufland Card digital maßgeschneidert.

Kunden müssen sich noch gedulden

Doch was tun, wenn man im Supermarkt mit seinem Smartphone keinen Empfang hat? Auch dafür hat Kaufland bereits Änderungen vorgesehen. Schon bald soll es möglich sein, die Pay-Funktion via App auch offline nutzen zu können. So können Kunden auch bezahlen, wenn sie gerade mal keine Internetverbindung haben. Die Nutzung von Kaufland Pay soll sowohl an den Bedien- als auch an Selbstbedienungskassen funktionieren. Demnach ist die Angst vor Kaufland-Filialen ohne Kassierer bis dato unbegründet.

Doch wann können Kunden endlich per „Bluecode“ bezahlen? Bis die neue Bezahlmethode offiziell an den Start geht, musst du dich noch ein wenig gedulden. Erst im Herbst soll sie deutschlandweit in den Filialen ausgerollt werden. Ob sie dann in jedem Geschäft zu finden sein wird, ist derzeit noch ungewiss.