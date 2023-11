Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen verzichtet auf Tradition – „Richtig peinlich“

Am Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen scheiden sich seit Jahren die Geister. Viele Anwohner können dem weihnachtlichen Treiben zwischen Heinrich-König-Platz und Hauptbahnhof nicht mehr viel abgewinnen. Zu wenig Buden, kaum Besucher und eine eher trostlose Atmosphäre – so der Tenor. Die Gelsenkirchener gehen nicht zimperlich mit ihrem Weihnachtsmarkt in der City um (mehr dazu hier).

Auf ein Highlight war jedoch in den letzten Jahren Verlass, auch wenn das Urteil der Besucher darüber kaum unterschiedlicher ausfallen könnte. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen macht Schluss mit Tradition

Die Gelsenkirchener haben im Netz schon den Countdown heruntergezählt. Als die ersten Buden aufgebaut wurden, hagelte es bereits Häme für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. „Lächerlich. Die Stadt sollte das lieber lassen. Richtig peinlich wird das erst noch mit diesem Kugel-Rotz“, polterte einer und spielte damit auf den blau-weißen Kugelbaum an, der seit Jahren am Heinrich-König-Platz für Aufsehen sorgt (mehr hier).

Während der ein oder andere den künstlichen Weihnachtsbaum als kultig verteidigt, gehen andere gehen mit ihm hart ins Gericht. „Ein-Buden-Weihnachtsmarkt mit dem hässlichsten Kugelplastikbaum der Welt. Gelsenkirchen sollte sich schämen und alles wieder abbauen.“ Ein anderer ergänzt: „Der Plastikbaum ist seit Jahren ein Ärgernis für die meisten Bürger und jedes Jahr wird das olle Ding wieder aufgestellt. Eine Tanne mit einer schönen Lichterkette wäre tausendmal schöner und weihnachtlicher.“ Es scheint, als wären die Stimmen der Kritiker endlich erhört worden.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen ohne Kugel-Baum

Denn zur Überraschung aller wird es in diesem Jahr keinen blau-weißen Kugelbaum auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt geben. „Es steht ’ne echt Tanne da“, wundern sich Anwohner in einer lokalen Facebook-Gruppe. Viele fallen vom Glauben ab, als sie die grüne Tanne erblicken: „Wow, ich hab noch Hoffnung“, schreibt einer.

Grüne Tanne statt blau-weißer Kugelbaum auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen. Foto: privat

Jennifer aus Gelsenkirchen sah den Baum als eine der ersten. „Er ist zwar etwas klein im Gegensatz zum Kugelbaum“, sagte sie gegenüber DER WESTEN. „Aber ich finde, zu Weihnachten gehört eine Tanne und kein Kugelbaum, aber das sieht ja jeder anders.“ Wen der Kugel-Baum in den letzten Jahren vom Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen abgehalten hat, der kann dem Treiben in der City ab jetzt wohl wieder eine Chance geben.