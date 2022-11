Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Anwohner trauen ihren Augen kaum – „Abartig“

Für die einen ist er Kult. Für die anderen die wohl größte Deko-Sünde der Welt… Der Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen steht in den Startlöchern. Am Freitag (18. November) geht es los. Dann öffnen die Buden wieder am Heinrich-König-Platz und dem Neumarkt. Im Vorfeld der Weihnachtsmarkt-Saison diskutierte ganz Deutschland über die Dekoration und Beleuchtung in den Innenstädten – auch in Gelsenkirchen.

Doch in der Ruhrpott-Stadt hat das weniger mit der Energiekrise zu tun. Zwar fällt die Beleuchtung auch auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen in diesem Jahr überschaubarer aus als sonst. Doch die Anwohner bewegt traditionell ein ganz anderes Thema.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Anwohner schimpfen – „Kackenhässlich“

Denn wie jedes Jahr scheiden sich die Geister am blau-weißen Kugelbaum. Viele Gelsenkirchener wollen auch in diesem Jahr nicht wahrhaben, auf welch „mutige“ Weise der Heinrich-König-Platz ein weiteres Mal geschmückt wird. Auf Social Media muss der Kugelbaum erneut ordentlich einstecken.

„Alle Jahre wieder. Der selbe Schrott“, schreibt eine Anwohnerin in einer lokalen Facebook-Gruppe. „Abartige und verzerrte Weihnachtsdeko, die man hätte auch sein lassen können“, stimmt ein anderer zu. Der nächste bringt es in typischer Ruhrpott-Manier auf den Punkt: „Der Baum ist kackenhässlich.“ Eine andere fragt: „Alles wird geklaut in Gelsenkirchen, warum klaut den blöden ‚Baum‘ denn nicht endlich mal jemand?“

Stößt nicht nur auf Gegenliebe: der blau-weiße Kugelbaum auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen. (Archivbild) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Doch es gibt auch wohlwollendere Stimmen: „Am Tag sieht der Baum schlechter aus als am Abend mit Beleuchtung.“

Das ist neu auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen

Zwar können die Gelsenkirchener offensichtlich nicht viel mit ihrem Kugelbaum anfangen. Dafür können sie sich in diesem Jahr wieder auf das Weihnachtsdorf freuen, das im Jahr 2018 erstmals zwischen den beiden Kirchen aufgebaut worden war. Seitdem ist es auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen nicht mehr wegzudenken.

Zudem können sich die Besucher über einen neuen Feuerzangenbowle-Stand freuen, der nach Angaben der „WAZ“ eigens für den Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt gebaut wurde. Dazu erwartet die Besucher ein reichhaltiges Bühnenprogramm (mehr hier bei der „WAZ“).

Der Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen findet in diesem Jahr vom 18. November bis 23. Dezember statt. Die Öffnungszeiten: