Mallorca: Deutscher Bestatter wird am Ballermann gefeiert – „Ein Traum geht in Erfüllung“

Viele Deutsche lieben den Ballermann auf Mallorca, die Feierei, die Gemeinschaft der Fans von Megapark und Bierkönig. Für so manchen Ballermann-Fan ist es dabei auch der größte Traum, hier selbst bekannt zu werden, um von der Bühne aus die Party anzuheizen. Ein paar der Feierwütigen wagen sich bei den Newcomer-Contests, die sowohl der Bierkönig als auch der Megapark veranstalten, sogar ans Mikrofon.

Während viele der mutigen Mallorca-Fans jedoch die Herausforderung unterschätzen und schnell merken, dass es doch etwas anderes ist, als unter der Dusche zu performen, wird hier manchmal auch ein Juwel entdeckt. Einem deutschen Bestatter aus NRW ist es im Bierkönig gelungen, Jury und Publikum zu überzeugen.

Mallorca-Fan gewinnt Newcomer-Contest

‚Balu‘ nennt sich der 28-jährige Florian aus Kamp-Lintfort in NRW. Er ist passionierter Ballermann-Urlauber und in diesem Jahr hat er am Newcomer-Contest teilgenommen. Der Bierkönig hätte sein Label angefragt, er habe nicht lange gezögert und direkt zugesagt. „Dann dachten wir: Okay, was haben wir da für eine Scheiße gemacht, aber dann lief ja alles positiv“, berichtet er im Interview mit dieser Redaktion.

Mit seinem Lied „Frauen schön!“ tritt Balu an und begeistert das Publikum. „Ich hatte einfach nur den Traum, da einmal auf der Bühne zu stehen“, erzählt Balu über seine Bierkönig-Erfahrung. Mit dem Sieg habe er nicht gerechnet. Er scheint selbst überrascht von seinem Erfolg. „Dass es dann SO lief und die Leute den Song mitsingen, da war ich emotional ein bisschen durch“, berichtet er von seinem Auftritt. Der Preis, sein zweiter Auftritt, bescherte ihm erneut sehr viel Aufregung.

Seinen Sieg kann der Ballermann-Newcomer Balu selbst kaum glauben. Foto: DER WSTEN / Chaleen Goehrke

Über 7.000 Menschen feiern mit Balu

„Komplett nervös“ war er vor seinem Sieger-Auftritt auf Mallorca. Eine Erfahrung, die Balu als „sehr, sehr krass“ beschreibt, denn über sieben tausend Leute seien bei seinem Auftritt im Bierkönig gewesen. „Jeder hat diesen Song gehört und fast alle haben mitgesungen“, noch immer wirkt er sehr beeindruckt von der Resonanz der Leute. Aber wie geht es jetzt weiter für Balu? „Ich hoffe, dass der Bierkönig sich nochmal melden wird, das wäre natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht“, aber bis dahin will er erst mal noch seine Zeit auf der Insel genießen und selbst etwas feiern. „Mal schauen, wie oft wir den Song noch hören werden!“, freut er sich.

Daran, seinen eigentlichen Job, den des Bestatters zeitnah aufzugeben, denkt er nicht. Schließlich bietet ihm dieser eine gewisse Sicherheit: „Das ist ein Beruf, der nie ausstirbt“, erklärt er. Seinen Job würde er erst an den Nagel hängen, sollte er es zeitlich nicht mehr miteinander vereinbaren können. „Aber jetzt denke ich da noch lange nicht dran“, beteuert Balu. Erst mal freue er sich, wenn es weitere Auftritte geben würde und der Song weiter am Ballermann gespielt wird.