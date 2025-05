Mallorca: Pferde für Fetisch-Videos missbraucht – heftige Vorwürfe gegen deutsche Ex-Domina

Auf Mallorca sorgt jetzt ein Fall mutmaßlicher Tierquälerei für Entsetzen. Im Zentrum der Vorwürfe steht eine deutsche Auswanderin, die auf einer Ranch Pferde hält und Reitausflüge für Urlauber anbietet. Medienberichten zufolge sollen einige der Tiere in sogenannten Fetisch-Videos misshandelt worden sein. Die Aufnahmen zeigen offenbar Szenen, in denen Pferde mit Sporen und Peitschen traktiert werden.

Nach Angaben von „Peta“ liegt belastendes Material vor, das die Misshandlung dokumentiert, berichtet das „Mallorca Magazin“. „Peta“-Sprecher Peter Höffken kündigte an: „Wir werden in den nächsten Tagen Strafanzeige gegen Angela W. bei der Staatsanwaltschaft stellen.“ Auch auf lokaler Ebene sollen Beschwerden eingereicht werden.

Mallorca-Auswanderin ist bekannt durch „Goodbye Deutschland“

Die 59-jährige Angela W. lebt seit zwölf Jahren auf Mallorca. Sie betreibt gemeinsam mit ihrer Tochter eine Pferde-Ranch. Beide Frauen wurden durch einen Auftritt in der TV-Doku „Goodbye Deutschland“ bekannt. Nun steht der Vorwurf im Raum, sie hätten Pferde für sexuelle Fetisch-Videos missbraucht.

In einem der Videos, die dem „Mallorca Magazin“ vorliegen, sitzt Angela W. in Fetisch-Kleidung auf einem Pony. Sie trägt Highheels mit metallenen Sporen. Aufnahmen zeigen, wie sie dem Tier mehrfach in den Bauch stößt. Dazu äußert sich eine erfahrene Reiterin, die die Szenen bewertet hat gegenüber MM: „Es ist ein Missbrauch des Tieres. Es ist im Video ersichtlich, dass eine Domina auf dem Pferd sitzt, die sich gerade nicht mit dem Tier, sondern mit dem Zuschauer verbinden möchte.“

„Ich habe nie Tiere gequält“

Laut „Peta“ deuten die Aufnahmen auf klare Verstöße gegen das Tierschutzgesetz hin – sowohl nach deutschem als auch nach spanischem Recht. In beiden Ländern ist es verboten, Tiere zu quälen oder ihnen unnötige Leiden zuzufügen. Einige der Videos seien eindeutig auf Mallorca aufgenommen worden. Auch gegen die Tochter Michelle W., liegen inzwischen Vorwürfe vor. Die Videos wurden inzwischen von Plattformen wie YouTube entfernt. Auch die Webseite der Ranch ist nicht mehr erreichbar.

Angela W. bestreitet die Anschuldigungen, sie erklärt: „Das sind Fetisch-Videos, die sind zwölf oder 15 Jahre alt.“ Die Aufnahmen seien ein Teil ihrer früheren Arbeit gewesen. „Das sieht nicht schön aus, was ich da mache. Ich hätte es nicht tun sollen, ich würde es heute nicht mehr tun“, räumt sie ein.

„Ich wedele da mit der Peitsche extrem herum, wir haben das damals so geschnitten, dass es dramatisch aussieht. Aber ich habe nie ein Pferd verletzt“, erläutert Angie W. auf TikTok. Sie betont weiter: „Ich habe nie Fetisch-Videos gedreht, wo Pferde blutig sporniert wurden.“ Die Szenen seien geschickt geschnitten, um den Eindruck von Misshandlung zu erzeugen: „Wir haben vielen, vielen Tieren ein neues Leben ermöglicht.“

Mehrere Tierschützer aus Deutschland haben sich laut „Mallorca Magazin“ bereits schriftlich gemeldet. In ihren E-Mails fordern sie Konsequenzen: ein Tierhalteverbot und eine strafrechtliche Verfolgung. Die Empörung in den sozialen Medien ist ebenfalls groß. Unter den Videos häufen sich wütende Kommentare, die der Ex-Domina wenig Glauben schenken: „Das Auspeitschen war keine Verletzung?“, „Glaube kein Wort“ und „Jeder ist für das verantwortlich, was er getan hat! Egal, wie lange es her ist! Jetzt musst du halt mit den Konsequenzen leben“, kommentieren sie.