Mallorca-Bar abgefackelt – „Goodbye Deutschland“-Star eröffnet nach nur vier Tagen erneut

In der Nacht auf Dienstag (22. April) steht Sohel Abdoulkhanzadeh auf einmal vor dem Nichts – seine komplette „Chucca“-Bar auf Mallorca ist niedergebrannt. Ein Brandanschlag drohte die Existenz des „Goodbye Deutschland“-Stars zu ruinieren. Und das ausgerechnet zwei Tage vor dem großen Ballermann-Opening.

Doch bereits 24 Stunden nach dem schrecklichen Brandanschlag zeigte sich der Bar-Besitzer kämpferisch. Kündigte an, dass er noch diese Saison wiedereröffnen wolle. Beim Anblick der zerstörten Bar schien das für Außenstehende fast unmöglich. Doch nun erfolgte die Wiedereröffnung sogar bereits schneller als gedacht.

„Chucca“-Bar auf Mallorca wieder offen

Noch immer schwelgt der Geruch von Verbranntem über dem Hof, und das, obwohl der Brand schon mehrere Tage her ist. Die Wände sind noch voller Ruß, doch vor der „Chucca“-Bar können die Gäste bereits wieder ihre Drinks genießen. Tische, Stühle und ein paar Sonnenschirme laden zum Verweilen ein.

Zusammen mit ein paar Freunden und freiwilligen Helfern hat Sohel Abdoulkhanzadeh fast das Unmögliche möglich gemacht. Unermüdlich wurde in den letzten Tagen sauber gemacht, gewerkelt und Geld zusammengelegt, um doch noch eröffnen zu können. Denn trotz des verheerenden Feuers, das fast die komplette Ausstattung zerstört hat, ist die „Chucca“-Bar an der Playa de Palma nach nur vier Tagen wieder geöffnet.

„Für uns war es wichtig, dass wir uns nicht geschlagen geben. Wir sind mit Herz bei der Arbeit und lassen uns nicht unterkriegen von Negativität und Kriminalität anderer Menschen. Deshalb war es uns wichtig ein Statement zu setzen“, macht Sohel Abdoulkhanzadeh gegenüber unserer Redaktion deutlich. Und betont gleichzeitig, dass noch viel Arbeit vor dem Team liegt. Als Nächstes werde der Innenraum komplett entkernt und renoviert. „Wir haben geplant, das Chucca in etwa vier bis sechs Wochen in einem ganz neuen Design neu zu eröffnen“, so die Ankündigung.

Team ist vorbereitet

Dank eines Spendenaufrufs sind bislang etwas mehr als 7.000 Euro zusammengekommen, sodass das kleine Soft-Opening immerhin möglich war. Bis alles wieder neu aufgebaut ist, können Gäste im Außenbereich bei schönem Wetter ein Getränk zu sich nehmen. Allerdings sei aktuell nur Barzahlung möglich. Die Toiletten sind zudem im hinteren Bereich des Riu-Centers. Täglich hat die „Chucca“-Bar zunächst von 20 bis 2 Uhr geöffnet.

Die Sorge, dass der Feuerteufel erneut zurückkommen könnte, bestehe zwar, doch dieses Mal sei der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer vorbereitet. Deshalb sei bis auf Weiteres immer jemand vom Team vor Ort, um den möglichen Täter im Zweifelsfall auf frischer Tat zu ertappen und noch Schlimmeres verhindern zu können.