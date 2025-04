Mallorca: „Goodbye Deutschland“-Star erlebt Alptraum – Unbekannter brennt Bar ab

Normalerweise schwebt hier der Duft von Shisha-Tabak in der Luft, doch am Mittwochmorgen (23. April) zieht einem nur der Geruch von verbrannter Asche in die Nase. Die Mitarbeiter des „Chucca“ kehren auf, was nach einem Brand in der Nacht noch über geblieben ist – viel ist es nicht.

Kameraufnahmen zeigen, dass eine maskierte unbekannte Person in der Nacht auf Dienstag (22. April) in der Bar des „Goodbye Deutschland“-Stars Sohel eine Flüssigkeit an der Tür, im Außenbereich und an den Möbeln verteilt. Kurz darauf brennt die ganze „Chucca“-Bar unweit des Bierkönigs. Die „Mallorca Zeitung“ berichtete zuerst. Im Gespräch mit dieser Redaktion verrät der Inhaber wie es nun weitergehen soll.

Mallorca: Brandstiftung in beliebter Bar

Es ist gegen 5.45 Uhr als die Inhaberin des nebenan liegenden Cafés „Canela y Azúcar“ den Brand bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Sohel erfährt erst vier Stunden später vom Brand. Der 37-Jährige saß gerade im Auto, als er plötzlich einen Anruf bekam und die Horror-Nachricht erfuhr. „Ich war total geschockt und hatte erstmal ein Blackout!“

Foto: Credit Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Sofort wurden böse Erinnerungen wieder wach. Vor 1,5 Jahren hatte ebenfalls jemand im „Chucca“, die erst 2019 eröffnet wurde, einen Brand gelegt und große Teile des Außenbereichs zerstört. Nun ist die komplette Bar in Flammen aufgegangen. Sohel geht von einem geschätzten Schaden von über 100.000 Euro aus.

„Das schlimmste Erlebnis meines Lebens“

„Als ich die Tür aufgemacht habe, war das wie ein Déjà-vu. Das schlimmste Erlebnis meines Lebens hat sich einfach wiederholt“, sagt Sohel A. gegenüber unserer Redaktion während er mit seinen Emotionen kämpft. Und weiter: „Ich weiß nicht, wem ich so auf den Fuß getreten sein könnte, dass er meine Existenz und die meiner fünf Mitarbeiter zerstören will.“ Er kann sich aber vorstellen, dass der Brandstifter auch etwas mit dem Feuer vor 1,5 Jahren zu tun haben könnte.

Doch der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer und sein Team wollen sich nicht unterkriegen lassen. Schon jetzt planen sie die Neueröffnung, die laut dem Inhaber auf jeden Fall noch in dieser Saison stattfinden soll. Einen genauen Termin könnte er nicht nennen, dafür müsse er auch erstmal alle Formalia mit der Versicherung klären.