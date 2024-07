Taylor Swift auf Schalke: Dreiste Ticket-Abzocke bei Ebay! „Bringt absolut nichts“

Der Hype um Taylor Swift hat seinen Preis. Millionen von Fans haben versucht, Tickets für die „The Eras Tour“ des US-Megastars zu ergattern. Viele Swifties sind allerdings leer ausgegangen. Dementsprechend groß ist kurz vor den Konzerten auf Schalke die Nachfrage nach Eintrittskarten.

Doch wer über Umwege Karten für eines der Taylor-Swift-Konzerte auf Schalke bekommen will, muss vorsichtig sein. Denn Betrüger versuchen auf verschiedene Wege, die Not der Swifties auszunutzen. Viele Angebote bei Ebay und Co. sind einfach nur dreist.

Taylor Swift auf Schalke: Vorsicht vor Betrügern

Ob gefälschte Ticketseiten, Phishing-Mails oder Schwarzmarkt vor der Veltins-Arena. Betrüger versuchen auf vielen Wegen, den Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wer auf die Maschen hereinfällt, zahlt nicht nur viel Kohle. In vielen Fällen gibt es auch nicht das erhoffte Ticket. Beim Schwarzmarkt vor der Arena dürfte es etwa daran scheitern, dass die Tickets personalisiert sind und sich nicht mehr überschreiben lassen.

Wer nicht auf die überteuerten Angebote beim Ticketportal „Viagogo“ setzen möchte, für den gibt es noch eine verbleibende Alternative: den „Fansale“ von Eventim. Hier können Ticketinhaber ihre Konzertkarten weiterverkaufen, wenn sie verhindert sind. Die offizielle Plattform versichert, dass die personalisierten Tickets auf den neuen Besitzer umgeschrieben werden. Und das Beste: Die Karten werden zum Originalpreis angeboten. Doch leider haben Ticketinhaber ein Schlupfloch gefunden.

Miese Nummer bei Ebay und Co.

Denn über „Fansale“ können diese einer Person ihrer Wahl über 48 Stunden ein Vorverkaufsrecht einräumen, bevor es alle Interessenten sehen können. Diese Funktion sollte dazu dienen, Tickets an Bekannte weiterzugeben, wenn man selbst verhindert ist. Doch viele nutzen das Vorverkaufsrecht mittlerweile dazu aus, um Kasse zu machen.

So finden sich kurz vor den Konzerten auf Schalke massenweise Angebote im Netz, die nur das Vorverkaufsrecht betreffen. Bei Ebay verlangen Nutzer bis zu 500 Euro pro Ticket. Hinzu kommt dann noch der reguläre Ticketpreis sowie Bearbeitungsgebühren. Da kann ein Konzertbesuch schnell 700 bis 800 Euro kosten. Ob es das wert ist, können am Ende wohl nur Swifties entscheiden.

Verboten ist die Masche übrigens nicht. Doch offenbar geht Ebay gegen den Verkauf der Vorverkaufsrechte vor. So warnen Ticketinhaber Interessenten bereits in den Anzeigen: „Wenn Du ernsthaftes Interesse an dem Ticket hast, dann kauf Sie es bitte direkt. Es bringt absolut nichts, es sich erstmal auf die Beobachtungsliste zu setzen, da Sie das Angebot spätestens Morgen nicht mehr abrufen und wiederfinden lässt, da eBay hier laufend Angebote zu den Taylor Swift Tickets rauslöscht.“ Moralische Bedenken löst das offenbar bei den Ticketverkäufern nicht aus.