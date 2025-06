„Achtung Abzocke“ deckt dreiste Touristenattraktion auf – „Unter aller Sau“

In der neuen Folge von „Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur“, die am Mittwochabend (26. Juni) auf Kabel Eins ausgestrahlt wird, geht Reporter Peter Giesel wieder auf Spurensuche – diesmal in Sachen Touristenfallen auf den Bahamas. Besonders brisant: Angeblich harmlose Ausflüge zu den berühmten schwimmenden Schweinen entpuppen sich als perfide Abzockmasche.

Giesel deckt auf, wie Urlauber mit idyllischen Bildern in die Irre geführt werden – für ein Erlebnis, das kaum etwas mit dem echten Paradies zu tun hat. Dabei nimmt der TV-Journalist kein Blatt vor den Mund und richtet klare Worte an die Anbieter.

Urlaubsidylle entlarvt: So leiden die Tiere wirklich

Die sogenannten „Bahamas-Schweine“, die einst zu einer Touristenattraktion wurden, locken jährlich tausende Besucher an. Doch laut Giesel stecken hinter vielen Angeboten schlichtweg leere Versprechen: Statt echter Begegnung mit Tieren in natürlicher Umgebung bekommen Touristen oft nur einen schnellen Blick auf schlecht gehaltene Schweine.

„Es werden einfach irgendwelche Schweine irgendwohin verfrachtet, damit man das Foto machen kann“, erklärt Peter Giesel im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Viele Anbieter nähmen dabei weder Rücksicht auf die Tiere noch auf die Reisenden, die sich auf ein authentisches Erlebnis freuen.

Fernsehaufklärung als Warnung vor dem Klick

Dass hinter der Kulisse der Idylle ein handfester Betrug steckt, macht Giesel deutlich: „Die Schweine, die ich gesehen habe, lagen fast bewegungslos im Sand. Da war nichts mit Herumtollen oder fröhlichem Plantschen.“ Was auf Social Media nach tropischem Traum aussieht, sei in Wirklichkeit eine „Touristeninszenierung mit großem Tierleid“.

Auch Sicherheitsaspekte für Reisende kämen oft zu kurz. „Es gibt keine Aufsicht, keine Regeln – und die Tiere sind nicht gezähmt“, warnt der TV-Reporter. Die Gefahr für Besucher sei real, besonders wenn Kinder mit den Schweinen interagieren. Mit der neuen Folge will „Achtung Abzocke“ erneut wachrütteln. Viele Betrugsmaschen seien mittlerweile durch perfekt inszenierte Social-Media-Inhalte kaum zu durchschauen. Peter Giesel betont: „Man klickt ein Bild an, bucht – und steht plötzlich in einer Realität, die nichts mit dem zu tun hat, was man erwartet hat.“

Der TV-Profi plädiert für mehr Vorsicht bei der Urlaubsplanung: „Nicht alles, was nach Traumreise aussieht, ist auch eine.“ Sein Ziel ist klar – nicht nur informieren, sondern auch schützen. Auch in dieser Episode bleibt „Achtung Abzocke“ seinem Anspruch treu, Missstände aufzudecken und Reisende zu sensibilisieren. Für Giesel steht fest: „Das ist unter aller Sau.“ Ein Satz, der bleibt – und die Hoffnung, dass er viele zum Umdenken bringt.