FC Schalke 04: Große Suche nach S04-Kultfan – „Die Legende lebt“

Große Sorge bei Fans des FC Schalke 04!

Erich, ein beliebter S04-Anhänger, wurde vermisst.

FC Schalke 04: Beliebter Anhänger wurde vermisst

Der 66-Jährige ist großer Fan des FC Schalke 04, als solcher ein Unikat. Fast jeder S04-Fan kennt den jahrzehntelangen Anhänger und weiß eine Geschichte zu ihm zu erzählen.

Nun fehlte jede Spur von ihm. Aufgrund einer Erkrankung war er laut Polizei zeitweise orientierungslos. Er wurde zuletzt am Donnerstag gegen 5.30 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Leithestraße im Stadtteil Ückendorf in Gelsenkirchen gesehen.

Fans des FC Schalke 04 sorgen sich um Erich. Er wird vermisst. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Es begann eine groß angelegte Suche nach dem S04-Fan. Auf Facebook berichteten einige Fans, dass sie ihn mit seinem Rollator gesehen hatten.

Am Abend gab dann ein Freund auf Facebook Entwarnung. „Erich ist wieder aufgetaucht, er befindet sich aktuell noch in einem Krankenhaus einer Nachbarstadt. Die Polizei Gelsenkirchen bestätigte, dass der Vermisste aufgefunden wurde.

Die Erleichterung in den Sozialen Medien war groß:

Oh da bin ich froh! Gott sei Dank

Die Legende lebt!

Prima! Gute Besserung Erich!

Erichs Gesundheitszustand hatte sich schon vor einigen Jahren verschlechtert, er konnte seither kaum noch Schalke-Spiele besuchen. Der FC Schalke 04 Supporters Club hatte daher für ihn sogar eine große Spendenaktion ins Leben gerufen.(ms)