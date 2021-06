FC Schalke 04: Kolasinac und Huntelaar müssen gehen – das ist der Grund

Gelsenkirchen. Es war das nächste Beben beim FC Schalke 04. Wochenlang hatten sich Fans Hoffnung gemacht, dass ihre beiden Lieblinge Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac dem Verein auch in der zweiten Liga erhalten bleiben könnten.

Mit beiden Spielern führten die Verantwortlichen des FC Schalke 04 Gespräche. Doch nun steht das niederschmetternde Ergebnis fest: Beide werden den Verein verlassen müssen.

FC Schalke 04: Verhandlungen gescheitert

„Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung“, heißt es von Peter Knäbel in einer Mitteilung, die der Verein am Donnerstag veröffentlichte. Der Sportvorstand hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie gerne man die beiden gehalten hätte.

Die Gründe, warum es am Ende trotzdem nicht zu einer Übereinkunft kam, liefert Knäbel gleich mit: „Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur war [die Entscheidung] alternativlos. So ehrlich müssen wir sein.“

Diese Spieler verlassen Schalke:

Klaas-Jan Huntelaar

Sead Kolasinac

Weston McKennie

Jonas Carls

Nabil Bentaleb

Bastian Oczipka

Benjamin Stambouli

Steven Skrzybski

Allesandro Schöpf

Shkodran Mustafi

William

Frederik Rönnow

Goncalo Paciencia

Kilian Ludewig

Sowohl Huntelaar als auch Kolasinac waren erst im Winter zu Schalke zurückgekehrt. Sie waren die letzte Hoffnung der Knappen auf den Klassenerhalt. Doch diese erfüllte sich nicht.

Das man die finale Entscheidung um die Zukunft der beiden nun verkündet, hängt auch damit zusammen, dass man sich eine wochenlange Hängepartie nicht leisten könne, verrät Knäbel außerdem.

Bereits in zwei Wochen bittet Trainer Dimitrios Grammozis zur ersten Vorbereitungseinheit der neuen Saison.

Wie geht es für die beiden Schalke-Fanlieblinge weiter?

Kolasinac wird vorerst nach England zurückkehren. Der Bosnier hat bei seinem Stammverein Arsenal London noch einen Vertrag bis 2022. Für Huntelaar könnte die Entscheidung dagegen das Karriereende bedeuten.

Ohnehin wollte er in diesem Sommer Schluss machen. Ob er für einen anderen Verein, der nicht Schalke 04 oder Ajax Amsterdam ist, ein weiteres Jahr dran hängt, scheint derzeit unwahrscheinlich. (mh)

