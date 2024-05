AC/DC auf Schalke: Fans können nicht fassen, wie es nach dem Konzert weitergeht

Nach dem letzten Heimspiel der Saison für den FC Schalke 04 (2:1-Sieg gegen Hansa Rostock) wird Gelsenkirchen zum Mekka der Hardrock-Fans. Denn rund um das Pfingst-Wochenende gastiert AC/DC auf Schalke. Die Musiklegenden um Lead-Gitarrist Angus Young und Frontmann Brian Johnson stehen gleich zweimal (17. und 21. Mai) in der Veltins-Arena auf der Bühne.

Bei der „Power Up“-Tour wird Gelsenkirchen zudem eine besondere Ehre zuteil. Als eine von nur wenigen Tour-Orten wird die Ruhrpott-Stadt auch außerhalb des Konzerts zu einem besonderen Veranstaltungsort (mehr dazu hier >>>). Und nach den AC/DC-Auftritten geht es auf Schalke Schlag auf Schlag.

AC/DC auf Schalke: Auftakt zu Highlight-Gewitter

Die australische Hard-Rock-Band macht den Anfang in einer Reihe absoluten Mega-Events auf Schalke. „Unsere Stadt und unsere Arena bekommen in diesem Jahr besonders viel Aufmerksamkeit“, freut sich Matthias Tillmann. Schalkes Vorstandsvorsitzender spielt damit unter anderem auf die EM 2024 an, bei der unter anderem Superstars wie Cristiano Ronaldo oder Harry Kane in Gelsenkirchen um das Weiterkommen kämpfen werden.

Diese EM-Spiele finden auf Schalke statt:

16. Juni: Serbien gegen England

20. Juni: Spanien gegen Italien

26. Juni: Georgien gegen Portugal

30. Juni: Achtelfinale

Doch das ist noch längst nicht alles für diesen Sommer. Kaum ist die Heim-EM vorbei, schaut die ganze Welt erneut nach Gelsenkirchen. Denn an drei Abenden hintereinander (17., 18. und 19. Juli) gibt sich Superstar Taylor Swift die Ehre auf Schalke. Ihr Auftritt in Gelsenkirchen hatte im US-Fernsehen für reichlich Spott gesorgt (mehr dazu hier >>>). Auf Schalke sieht man sich einfach nur geehrt: „Taylor Swift bewegt Massen. Sie ist seit über zehn Jahren eine der prägenden Künstlerinnen dieser Jahre“, so Tillmann und weiter: „Es ist etwas ganz Besonderes, dass Gelsenkirchen ein Teil dieses riesigen Hypes sein darf.“

Konzert-Wahnsinn geht weiter

Kurz nach dem Hype um Taylor Swift wird erneut eine Mega-Bühne auf Schalke aufgebaut. An fünf Abenden (26., 27., 29., 30. und 31. Juli) wird Rammstein mit ihrem umstrittenen Frontmann Till Lindemann auf Schalke spielen. Ähnlich laut dürfte es dann auf am 17. August auf Schalke werden. Denn dann heulen erstmals die Monstertruck Motoren bei „Monster-Jam“ in der Arena auf.

Auch nach dem Sommer starten in der Arena noch einige Events:

7. September: Flashback Megashow (u.a. mit Gigi D’Agostino)

22. September: Championship Game 2024 der European League of Football (ELF)

12. Oktober: Olé auf Schalke

28. Dezember: Biathlon-WTC

Nach dem Weltrekord, den die Schalke-Fans in dieser Saison aufgestellt haben (alles dazu hier >>>) dürfte die Hütte also auch außerhalb der S04-Heimspiele ordentlich brennen.