FC Schalke 04: Das gab es noch nie! Fans lassen die Fußball-Welt staunen

Der FC Schalke 04 kann eine katastrophale Saison langsam ad acta legen. Königsblau gewinnt das letzte Heimspiel der Saison gegen Rostock (1:1) und liefert damit ein versöhnliches Ende einer enttäuschenden Spielzeit. Dabei standen die S04-Fans einmal mehr im Vordergrund.

Sie präsentierten vor dem Spiel eine große Pyro-Show mit dem Motto „Voller Stolz für unsere Farben“ – mit dem Heimspiel gegen Hansa Rostock hat der FC Schalke 04 zudem einen neuen Weltrekord aufgestellt.

FC Schalke 04 stellt irren Weltrekord auf

Der S04 ist neuer Weltrekordhalter! Mit 61.000 Zuschauern im Schnitt hat Königsblau nun eine neue Bestmarke inne – noch nie kamen so viele Fans bei einem Verein in einer zweiten Liga durchschnittlich ins Stadion.

61.502 Zuschauer konnte der Pottklub im Schnitt bei seinen Heimspielen verzeichnen. Das entspricht einer Auslastung von 99 Prozent – auch mit dieser Quote steht der S04 im Ligavergleich auf Platz eins.

Den vorherigen Weltrekord hielt der Hamburger SV. In der vergangenen Saison besuchten knapp 53.000 Zuschauer im Schnitt die Heimspiele des Nordklubs. Angesichts der sportlichen Situationen der beiden Klubs sind das beeindruckende Zahlen, die die Leidensfähigkeit und die leidenschaftliche Treue der Fans einmal mehr unterstreichen.

Auch auswärts der Fan-Primus

Doch nicht nur bei Heimspielen beeindruckt der S04 mit seinen Fans, auch auswärts begleiten stets viele Anhänger ihr Team. Im Schnitt fuhren 6.877 Schalker mit zu den Auswärtsspielen ihres Vereins. Damit steht Königsblau auf Platz eins der Auswärtsfahrertabelle in ganz Deutschland.

Kein Verein in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Liga kann mehr Auswärtsfahrer in dieser Saison verzeichnen. Auch hier folgt der HSV auf Platz zwei: 6.097 Hanseaten folgten dem Nordklub in dieser Saison zu den Auswärtsspielen.