Hund in Essen: Bilder von einsamem Mops rühren zu Tränen – „Schicksal hat hart zugeschlagen“

Essen. Wer mit diesem Hund aus Essen kein Mitleid hat, der hat kein Herz...

Das Tierheim Essen hat auf Facebook die rührende Geschichte von Mops Frank geteilt – und wie DER WESTEN erfuhr, gab es für den einsamen Hund nun auch ein Happy End...

Mops Frank im Tierheim Essen. Foto: Tierheim Essen

Hund in Essen: Tierheim teilt rührende Geschichte von einsamem Mops

Auf Facebook teilte das Tierheim Fotos von Frank, die jedem Hundeliebhaber ans Herz gehen dürften – mit großen dunklen Augen blickt der Mops traurig in die Kamera. „Das Schicksal hat bei seinem Herrchen und ihm hart zugeschlagen“, so das Tierheim.

Denn: Franks Herrchen liegt schwer erkrankt im Krankenhaus – und offenbar besteht wenig Hoffnung auf Besserung, sodass sich aktuell keiner ausreichend um den Vierbeiner kümmern kann.

„Der elfjährige Frank kommt ganz schlecht im Tierheim zurecht, er ist es gewohnt, dass 24/7 jemand um ihn herum ist“, heißt es vom Tierheim. Die Einrichtung versucht seit Anfang Oktober, den Mops zu vermitteln. „Zur Zeit lebt er im Büro. Frank sucht ein ruhiges Plätzchen, wo er Einzelprinz sein kann. Der kleine Mops hat die eine oder andere gesundheitliche Baustelle, dazu erzählen unsere Pfleger gerne persönlich mehr.“

Neues Zuhause für Mops Frank

Doch jetzt – rund eine Woche nach dem Aufruf des Tierheims – scheint Frank tatsächlich ein Happy End gefunden zu haben. Wie DER WESTEN vom Essener Tierheim erfuhr, hat der Mops tatsächlich ein neues Zuhause gefunden.

Mittlerweile hat Frank ein neues Zuhause gefunden. Foto: Tierheim Essen

Und auch die angesprochenen „gesundheitlichen Baustellen“ sind ausreichend versorgt. „Gesundheitlich ist bei ihm alles abgedeckt, mit Schmerzmitteln und Zusatzfutter“, teilte Tierheim-Leiterin Jeanette Gudd mit.

Man darf also hoffen, dass Frank nun nicht mehr so traurig dreinschauen muss wie auf den Facebook-Fotos. (at)